Ex-subsecretário de Saúde de São Mateus é preso por tráfico de drogas

Maconha, crack e mais de mil pinos de cocaína foram encontrados na casa do suspeito. Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O ex-subsecretário de Saúde de São Mateus, no Norte do Estado, foi preso nesta sexta-feira (12) após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão emitido pela 1ª Vara Criminal do município. Segundo a Polícia Militar, Gutemberg Demétrio Medina utilizava a própria casa, que fica no bairro Alvorada, para armazenar e realizar a venda de entorpecentes.

No local, com a ajuda de um cão farejador, foram encontrados nove tabletes de maconha, sacolas com 1.660 pinos de cocaína (devidamente embalados e prontos para comercialização) e pedras de crack, além de apetrechos como pinos vazios e duas balanças de precisão. Houve ainda a apreensão de R$ 1.082 em espécie e um aparelho telefônico.

No momento da prisão, o homem assumiu a posse de todo o material e afirmou que realizava o comércio de entorpecentes. A suspeita é de que Gutemberg, além de fornecer pequenas quantidades para usuários, também abasteça os traficantes da região.

A Polícia Civil informou que, além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito ainda foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional e passará por uma audiência de custódia neste domingo (14).

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do suspeito.

GUTEMBERG FOI EXONERADO COM PRISÃO DE PREFEITO