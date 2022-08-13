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Mandado judicial

Ex-subsecretário de Saúde de São Mateus é preso por tráfico de drogas

Segundo a Polícia Militar, Gutemberg Demétrio Medina utilizava a própria casa para armazenar e realizar a venda de entorpecentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2022 às 19:31

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 19:31

Crack, cocaína e outros materiais foram encontrados na casa do suspeito.
Maconha, crack e mais de mil pinos de cocaína foram encontrados na casa do suspeito. Crédito: Divulgação/Polícia Militar
O ex-subsecretário de Saúde de São Mateus, no Norte do Estado, foi preso nesta sexta-feira (12) após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão emitido pela 1ª Vara Criminal do município. Segundo a Polícia Militar, Gutemberg Demétrio Medina utilizava a própria casa, que fica no bairro Alvorada, para armazenar e realizar a venda de entorpecentes.
No local, com a ajuda de um cão farejador, foram encontrados nove tabletes de maconha, sacolas com 1.660 pinos de cocaína (devidamente embalados e prontos para comercialização) e pedras de crack, além de apetrechos como pinos vazios e duas balanças de precisão. Houve ainda a apreensão de R$ 1.082 em espécie e um aparelho telefônico.
No momento da prisão, o homem assumiu a posse de todo o material e afirmou que realizava o comércio de entorpecentes. A suspeita é de que Gutemberg, além de fornecer pequenas quantidades para usuários, também abasteça os traficantes da região.
A Polícia Civil informou que, além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito ainda foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional e passará por uma audiência de custódia neste domingo (14).
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do suspeito.

GUTEMBERG FOI EXONERADO COM PRISÃO DE PREFEITO

O ex-subsecretário perdeu o posto no ano passado, após o prefeito Daniel da Açaí ser preso pela Operação Minucius, deflagrada pela Polícia Federal. Na época, o vice Ailton Caffeu assumiu a administração municipal e promoveu diversas mudanças no secretariado do município, incluindo a exoneração de Gutemberg Demétrio Medina.
Daniel da Açaí, como é conhecido, foi preso no dia 28 de setembro de 2021, por suspeita de liderar um esquema que fraudava licitações na prefeitura. Ele ficou afastado do cargo pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas já retomou a cadeira do Executivo municipal.

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