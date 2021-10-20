Mais de 40 foram exonerados após prisão de prefeito em São Mateus; veja os nomes

Prefeitura de São Mateus Crédito: Juliano Gomes

Daniel da Açaí, como é conhecido, foi preso no dia 28 de setembro durante a Operação Minucius , deflagrada pela Polícia Federal . Ele é suspeito de liderar um esquema que fraudava licitações na prefeitura.

Daniel foi posto em liberdade, após cumprir prisão temporária de 10 dias, mas segue afastado da prefeitura. A Justiça determinou que ele fique longe da administração municipal para não atrapalhar as investigações.

DA ASSESSORIA AO ALTO ESCALÃO

Desta vez, as mudanças promovidas por Caffeu atingem cargos de assessoria, subsecretaria até o alto escalão, como a Procuradoria e a Controladoria.

Entre as alterações está a de João Adir Oliveira Scardini, que sobe de cargo, saindo da Subsecretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte e assumindo a chefia da secretaria.

Já Camila Finco Ghisolfi Giubert chegou a ser nomeada interinamente para a Secretaria Municipal de Cultura, em 14 de outubro, mas teve a nomeação revogada no dia seguinte. Agora, ela é secretária interina de Governo.

Adriano Nascimento de Oliveira, nomeado secretário de Turismo, vai ter mais uma pasta sob sua tutela. Pela configuração atual, ele cuidará também, em um primeiro momento, da Secretaria de Cultura, de forma interina.

Os decretos de exoneração e nomeação foram publicados no site da prefeitura. Órgãos como a Controladoria Municipal, a Controladoria Geral e a Ouvidoria tiveram seus representantes exonerados e, até esta quarta-feira (20), nenhum substituto foi nomeado pelo atual prefeito.

EXONERAÇÕES

Secretaria Municipal de Assistência Social - Marinalva Broedel de Almeida;

Procuradoria Geral - Selem Barbosa de Faria;

Coordenadoria Municipal da Contadoria Geral - Sebastião Cardoso dos Santos;

Assessoria Técnica I - Kenniel de Oliveira Gomes;

Subsecretaria Municipal da Juventude - David Lopes Santos;

Subsecretaria Municipal de Esportes - Severino da Silva Ribeiro;



Coordenadoria de Ações em Saúde I - Claudiana Santos da Silva;

Assessoria Técnica I - Carla Maria Miotto;



Controladoria Municipal - Mayara Assis da Mota;

Controladoria Municipal - Bruna Nascimento Honório;



Assessoria da Controladoria - Thaynan Darling Soares Silva;

Assessoria de Planejamento, Coordenação e Controle - Marcelle de Melo Soares;

Ouvidoria Geral - Adriana Vieira Pereira

Assessoria de Controle de Pessoal - Rita de Cássia Pereira Costa;

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte - Albino Enézio dos Santos;

Subsecretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte - João Adir Oliveira Scardini;

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Luciana Angelo Massucatti.

Coordenadoria de Ações em Saúde II - Nicácia Barbosa da Silva;

Coordenadoria de Ações em Saúde II - Andreia Vieira de Souza;

Coordenadoria de Ações em Saúde I - Jacyanne Faria do Nascimento;

Coordenadoria de Ações em Saúde I - Karina Arrebola;

Coordenadoria de Ações em Saúde I - Vania Martins Campos;

Coordenadoria de Ações em Saúde I - Jessica Luana Moura de Oliveira;

Assessoria Técnica III - Caroline Leal Mattedi;

Subsecretaria de Saúde - Gutemberg Demétrio Medina;

Assessoria Técnica III - Daniel Leão Lopes;

Coordenadoria de Ações em Saúde I - José Luiz Vieira Júnior;



Assessoria Técnica II - Henrique Silvestre Santos Pedroso;

Coordenadoria de Seção - Jabson de Jesus Caetano;

Assessoria Técnica III - Jan Faber Luz Costa;

Assessoria Técnica III - Marcelo Pires e Oliveira;



Curadoria de Museu - Rafael Mendes dos Santos;

Assessoria Técnica II - Adriana Alves dos Santos;

Assessoria Técnica II - Maylana Moraes Mendonça;



Coordenadoria de Turno - Jerônimo Nunes Coutinho;

Assessoria Técnica I - Yohann Wagne Dona Telles;

Coordenadoria de Ações em Saúde I - João Tadeu Fidelis.

NOMEAÇÕES