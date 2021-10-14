Demissões e novos secretários: o que mudou em São Mateus após prisão de prefeito

Prédio da Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo Crédito: Juliano Gomes

Quase duas semanas após tomar posse como prefeito interino de São Mateus , Ailton Caffeu (Cidadania) já fez mudanças no secretariado do município. Sete pessoas foram exoneradas dos cargos e outras quatro pessoas nomeadas. O novo time de secretários é composto por pessoas que já ocuparam funções na administração municipal.

Apesar de Daniel já estar em liberdade - ele cumpriu prisão temporária de 10 dias - a Justiça determinou que ele fique longe da administração municipal para não atrapalhar as investigações.

As mudanças no alto escalão da prefeitura ocorreram nas secretarias municipais de Governo; Finanças; Defesa Social; Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca; Cultura; Turismo; e também no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus.

Já foram publicados os decretos das nomeações de José Villela Filho, que fez parte do Quadro de Oficiais de Administração Policiais Militares, e agora assume como titular da pasta de Defesa Social, e também Renilto Quimquim Correia, que ocupa o cargo a secretário de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca do município.

Leila Maria Oliveira de Mattos, servidora pública aposentada, foi nomeada como secretária de Finanças, já Antônio Carlos Luiz de Souza, que era diretor do SAAE, foi promovido a diretor geral.

Não foram publicados no site da Prefeitura Municipal de São Mateus os novos titulares das pastas de Cultura, Turismo e Governo.

EXONERADOS

Secretaria Municipal de Finanças: Francisco Pereira Pinto

Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca: José Carlos Cosme

Secretaria Municipal de Defesa Social: Cilmar Quartezani Faria

Diretoria Geral do SAAE: René Michel Kherlakian

Secretaria Municipal de Cultura: Domingas dos Santos Dealdina

Secretaria Municipal de Turismo: Adriano Nascimento de Oliveira

Secretaria Municipal de Governo: Delcimar Goncalves De Oliveira

NOMEADOS