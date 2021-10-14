Demissões e novos secretários: o que mudou em São Mateus após prisão de prefeito

Quase duas semanas após tomar posse como prefeito interino de São Mateus, Ailton Caffeu (Cidadania) já fez mudanças no secretariado do município. Sete pessoas foram exoneradas dos cargos e outras quatro pessoas nomeadas. O novo time de secretários é composto por pessoas que já ocuparam funções na administração municipal.
Caffeu era vice-prefeito de São Mateus até o prefeito Daniel Santana (sem partido) ser afastado do cargo pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Daniel da Açaí, como é conhecido, foi preso no dia 28 de setembro durante a Operação Minucius, deflagrada pela Polícia Federal. Ele é suspeito de liderar um esquema que fraudava licitações na prefeitura.
Apesar de Daniel já estar em liberdade - ele cumpriu prisão temporária de 10 dias - a Justiça determinou que ele fique longe da administração municipal para não atrapalhar as investigações.
As mudanças no alto escalão da prefeitura ocorreram nas secretarias municipais de Governo; Finanças; Defesa Social; Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca; Cultura; Turismo; e também no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus.
Já foram publicados os decretos das nomeações de José Villela Filho, que fez parte do Quadro de Oficiais de Administração Policiais Militares, e agora assume como titular da pasta de Defesa Social, e também Renilto Quimquim Correia, que ocupa o cargo a secretário de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca do município.
Leila Maria Oliveira de Mattos, servidora pública aposentada, foi nomeada como secretária de Finanças, já Antônio Carlos Luiz de Souza, que era diretor do SAAE, foi promovido a diretor geral.
Não foram publicados no site da Prefeitura Municipal de São Mateus os novos titulares das pastas de Cultura, Turismo e Governo.
EXONERADOS
- Secretaria Municipal de Finanças: Francisco Pereira Pinto
- Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca: José Carlos Cosme
- Secretaria Municipal de Defesa Social: Cilmar Quartezani Faria
- Diretoria Geral do SAAE: René Michel Kherlakian
- Secretaria Municipal de Cultura: Domingas dos Santos Dealdina
- Secretaria Municipal de Turismo: Adriano Nascimento de Oliveira
- Secretaria Municipal de Governo: Delcimar Goncalves De Oliveira
NOMEADOS
- Secretaria Municipal de Finanças: Leila Maria Oliveira de Mattos
- Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca: Renilto Quimquim Correa
- Secretaria Municipal de Defesa Social: José Villela Filho
- Diretoria Geral do SAAE: Antônio Carlos Luiz de Souza