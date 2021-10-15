Cariacica vai enviar projeto propondo reajuste salarial e abono para os profissionais da Educação Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. Cariacica vai propor 15% de aumento e abono para servidores da Educação

A Prefeitura de Cariacica anunciou, nesta sexta-feira (15), Dia dos Professores, que vai enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores prevendo reajuste de 15% nos salários dos profissionais da Educação e concessão de um abono no valor de R$ 2 mil aos servidores que atuam nas escolas da rede municipal.

Segundo o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, o projeto de lei será enviado no dia 2 de janeiro de 2022 para a aprovação dos vereadores. Entretanto, ele destacou que se o Supremo Tribunal Federal (STF) conceder o reajuste antes desta data, o município encaminhará a proposta à Câmara Municipal ainda em 2021.

“A Lei Complementar 173, de âmbito federal, veda avanços salariais que poderiam ser concedidos durante o período de pandemia a todos os servidores, de todas as esferas públicas. Porém, temos um aceno favorável do STF para conceder este reajuste”, explicou o secretário. “Nós sabemos que um professor bem remunerado e valorizado se motiva a fazer seu trabalho cada vez melhor, e isso poderá ajudar muito no crescimento da rede municipal de ensino de Cariacica”, enfatizou José Roberto.

ABONO

Com relação ao abono de R$ 2 mil, que será pago a todos os servidores que atuam na rede municipal de ensino — exceto os terceirizados, o secretário explicou que será concedido para compensar a supressão salarial que precisou ser realizada entre os meses de julho e agosto deste ano, de acordo com decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).