Baleado ao tentar fugir de cerco da PM morre em hospital, na Serra

Homem de 21 anos foi preso em casa de festas em Jacaraípe, na Serra Crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

O óbito foi confirmado pela assessoria da PM, que informou que o rapaz possuía um mandado de prisão em aberto e tentou escapar assim que os policiais perceberam a presença dele no estabelecimento, que fica no bairro São Francisco, na região de Jacaraípe. O nome dele não foi informado à reportagem de A Gazeta.

Imagens de câmeras próximas mostram o momento em que o homem de 21 anos tenta escalar para fugir da polícia, mas acaba alvejado. No vídeo, é possível ver dois disparos efetuados na direção do rapaz.

Na sequência, em outra imagem, o jovem sai pela porta de frente da casa de show, é imobilizado por um policial e levado em direção à viatura. Ferido, ele foi levado até o hospital, onde não resisti aos ferimentos.

CERCO DA POLÍCIA

Em nota, a PM informou que na madrugada deste domingo (14), a Polícia Militar foi acionada para verificar informação de que um homem, com mandado de prisão em aberto, estaria armado dentro de um estabelecimento comercial no bairro São Francisco, na Serra. Equipes seguiram para o endereço, onde de imediato foi montando um cerco em torno do estabelecimento, enquanto alguns militares entraram no local.

Em seguida, logo ao perceber a presença policial, o suspeito escalou um muro do comércio. Momento em que, ao pular para o lado de fora, se deparou com a equipe em cerco e desobedeceu a ordem de parada, sacando uma arma e efetuado disparos contra os policiais, que revidaram. Em ato contínuo, o indivíduo pulou novamente por cima do muro e retornou para o interior do estabelecimento, sendo amparado por outros frequentadores, que notaram que ele havia sido alvejado.

Baleado, o rapaz de 21 anos foi socorrido ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Com o suspeito foi apreendido um revólver de calibre 32. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, mas acabou não resistindo aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada.