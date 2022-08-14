Barbeiro é morto com pelo menos 30 tiros em Vila Velha

Um homem conhecido como "Mineirinho" foi morto com cerca de 30 tiros na tarde deste domingo (14), no alto do Morro do Jaburuna, em Vila Velha, próximo às torres existentes no local. Vizinhos relataram, à reportagem da TV Gazeta, que a vítima era barbeiro e tinha um salão, na Glória, na mesma cidade, em frente a uma loja de material de construção.
A suspeita dos vizinhos é de que o homem foi morto por conta de uma desavença em relação a um terreno. Ao lado do corpo foram encontradas diversas cápsulas deflagradas. O crime ocorreu por volta das 13h e a identidade da vítima não foi revelada.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, porém ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta