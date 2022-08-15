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Até quarta-feira (17)

Instabilidade e frente fria: veja como fica o tempo no ES nesta semana

Semana começa com tempo instável e os próximos dias terão impacto de uma frente fria que passa pelo litoral capixaba, segundo alerta da Marinha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 ago 2022 às 07:08

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 07:08

Tempo
Terceira semana de agosto começa com instabilidade e efeitos  da passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba Crédito: Ricardo Medeiros
A terceira semana de agosto começa com tempo instável, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A Marinha do Brasil aponta ainda que o Espírito Santo pode ser impactado por uma frente fria que passará no litoral.
Nesta segunda-feira (15), segundo o Incaper, o tempo fica instável nas regiões Norte e Noroeste do Estado, onde o sol fica entre nuvens e pode chover. Nas demais localidades, o sol predomina e não há previsão de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul capixaba.
Na terça-feira (16), o sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma espalhada pelo nordeste capixaba. As demais áreas terão predomínio de sol. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória, podendo ocorrer rajadas fortes no Litoral Sul. Já as temperaturas aumentam em todo o Estado.
Por fim, o Incaper mostra que a quarta-feira (17) terá sol sem possibilidade de chuva. A previsão para os próximos dias ainda será divulgada. 

FRENTE FRIA

A Marinha do Brasil emitiu no domingo (14) um alerta de ventos que podem alcançar a velocidade de até 61 km/h no litoral capixaba, entre a manhã desta terça-feira (16) até a noite de quarta-feira (17).
Segundo o órgão, as rajadas decorrem de uma frente fria que se aproxima pela faixa litorânea. A área compreendida no aviso meteorológico fica entre o Norte de Arraial do Cabo (RJ) ao Sul de Vitória (ES), com ventos de direção Noroeste a Sudoeste.
Essas condições favorecem o surgimento de ondas maiores e agitação no mar, tornando mais perigosa a prática de pesca e esportes.

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