Marinha emite alerta para ventos de até 61 km/h no litoral do ES

A Marinha do Brasil emitiu, neste domingo (14), um alerta para ventos que podem alcançar a velocidade de até 61 km/h no litoral capixaba, entre a manhã desta terça-feira (16) até a noite de quarta-feira (17). Segundo o órgão, as rajadas são decorrentes de uma frente fria que se aproxima pela faixa litorânea.
A área compreendida no aviso meteorológico fica entre o norte de Arraial do Cabo (RJ) ao sul de Vitória (ES), com ventos de direção Noroeste a Sudoeste. Essas condições favorecem o surgimento de ondas maiores e agitação no mar.
Nessas condições, a prática de pesca e esportes ficam mais perigosas.