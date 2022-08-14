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Previsão do tempo

Marinha emite alerta para ventos de até 61 km/h no litoral do ES

As rajadas devem ocorrer entre a manhã desta terça-feira (16) até a noite de quarta-feira (17); mar também deve ficar agitado no período
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 ago 2022 às 16:42

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 16:42

Frente fria chega e fecha o tempo no Espírito Santo com chuvas e ventos fortes
O mar de Vitória pode ficar agitado devido aos ventos que devem soprar forte nos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros
Marinha do Brasil emitiu, neste domingo (14), um alerta para ventos que podem alcançar a velocidade de até 61 km/h no litoral capixaba, entre a manhã desta terça-feira (16) até a noite de quarta-feira (17). Segundo o órgão, as rajadas são decorrentes de uma frente fria que se aproxima pela faixa litorânea.
A área compreendida no aviso meteorológico fica entre o norte de Arraial do Cabo (RJ) ao sul de Vitória (ES), com ventos de direção Noroeste a Sudoeste. Essas condições favorecem o surgimento de ondas maiores e agitação no mar.
Nessas condições, a prática de pesca e esportes ficam mais perigosas.

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