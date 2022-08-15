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Noroeste do ES

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Ecoporanga

Moradores contaram aos policiais que Weliton Silva Pessoa, de 32 anos, era uma pessoa tranquila e não teria envolvimento com crimes. Ainda não se sabe o que motivou o assassinato
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 ago 2022 às 11:01

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 11:01

Crime aconteceu no fim da noite de domingo (14)
Crime aconteceu no fim da noite de domingo (14) Crédito: Wilson Rodrigues 
Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros no meio da rua no bairro Bela Vista 1, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (14). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o autor dos disparos estava em uma moto, atirou contra Weliton Silva Pessoa e fugiu.
Quando a PM chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Weliton foi atingido por cinco tiros: um na mão, outro no rosto e três na cabeça. Moradores da região relataram aos militares que ele era uma pessoa tranquila e não teria envolvimento com crimes. Ainda não se sabe o que motivou o assassinato.
A corporação informou que os policiais fizeram buscas, mas não localizou o suspeito do crime. Testemunhas relataram que o atirador utilizava uma roupa preta e um capacete preto. Após os disparos, ele fugiu em direção ao bairro Bela Vista 2.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a investigação do caso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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