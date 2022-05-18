Chuva de granizo e vendaval causam estragos em Ecoporanga

O temporal com ventos fortes e chuva de granizo que atingiu o Norte e Noroeste do Espírito Santo no fim da tarde de terça-feira (17) causou estragos em Ecoporanga. Segundo a Defesa Civil Municipal, cerca de 12 residências foram destelhadas e também foram registradas ocorrências de queda de árvores em estradas. A estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na cidade, registrou ventos de 67,7 km/h.
A Defesa Civil de Ecoporanga disse que a forte chuva provocou mais danos no distrito de Muritiba e no assentamento Lírio dos Vales. Imagens registradas por moradores mostram que o telhado de um galpão foi arrancado pela força do vento. Telhados de casas também foram danificados devido à chuva de granizo. Apesar dos prejuízos, de acordo com o órgão, não houve registro de feridos.
Temporal causa estragos em Ecoporanga
OUTROS MUNICÍPIOS ATINGIDOS
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), dois temporais atingiram os municípios da região. O primeiro, entre entre 16h40 e 18h40 de terça-feira, atingiu Ecoporanga, Ponto Belo, Mucurici, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário e Conceição da Barra
O segundo se deslocou entre os municípios de Ecoporanga, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Nova Venécia e Boa Esperança, no intervalo entre 19h10 e 20h30 de terça-feira.