Chuva de granizo e vendaval causam estragos em Ecoporanga

Granizo e vendaval provocam estragos em Ecoporanga Crédito: Defesa Civil de Ecoporanga

Árvores caíram no meio de estrada devido à ventania, obstruindo a passagem de veículos Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Ecoporanga

A Defesa Civil de Ecoporanga disse que a forte chuva provocou mais danos no distrito de Muritiba e no assentamento Lírio dos Vales. Imagens registradas por moradores mostram que o telhado de um galpão foi arrancado pela força do vento. Telhados de casas também foram danificados devido à chuva de granizo. Apesar dos prejuízos, de acordo com o órgão, não houve registro de feridos.

Temporal causa estragos em Ecoporanga

OUTROS MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), dois temporais atingiram os municípios da região. O primeiro, entre entre 16h40 e 18h40 de terça-feira, atingiu Ecoporanga, Ponto Belo, Mucurici, Montanha, Pinheiros, Pedro Canário e Conceição da Barra