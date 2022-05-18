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Ponto Belo, Montanha e Nova Venécia: veja os estragos após vendaval

De acordo com a Defesa Civil de Nova Venécia, o vento chegou a 74 km/h na cidade em uma ventania que durou cerca de cinco minutos. Caíram árvores, muros e postes

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 12:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 mai 2022 às 12:53
Árvore e muro caídos após vendaval em Nova Venécia
Árvore e muro caídos após vendaval em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Nova Venécia
Moradores de cidades do Norte e do Noroeste do Espírito Santo sofreram com o impacto de um vendaval no fim da tarde de terça-feira (17). O vento foi tão forte que deixou casas destelhadas e também derrubou árvores, muros e postes.
Em Nova Venécia, no Noroeste, a Defesa Civil informou que o vento chegou a 74 km/h. Tudo aconteceu em cinco minutos. As principais ocorrências foram quedas de árvores na estrada que liga o município a Vila Pavão, a BR 342, e também o destelhamento de casas.
A Defesa Civil trabalhou durante a noite para a retirada das árvores.
Ocorreram transtornos também no Norte. Em Montanha, nesta manhã, ainda havia árvores caídas na estrada que liga o Centro da cidade até o distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário. A Defesa Civil orientou atenção aos motoristas que trafegam pela via. Uma casa foi danificada com a perda de parte do telhado.
Parte de casa ficou destelhada em Montanha
Parte de casa ficou destelhada em Montanha Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Montanha
Outro lugar atingido foi Ponto Belo. Houve o registro de quedas de árvores, muros e postes.
Muro de quadra de esportes cedeu após ventania em Ponto Belo
Muro de quadra de esportes cedeu após ventania em Ponto Belo Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Ponto Belo
Segundo informações das coordenadorias da Defesa Civil dos municípios citados, não há pessoas desabrigadas ou desalojadas.

DESTRUIÇÃO EM MUCURICI

Em Mucurici, na Região Norte, onde houve chuva de granizo. Várias casas e prédios públicos foram destelhados. O temporal também atingiu lavouras de café e mamão.
Ponto Belo, Montanha e Nova Venécia - os estragos após vendaval

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