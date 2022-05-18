Vídeo: vendaval com granizo causa destruição em Mucurici

Um forte vendaval com chuva de granizo, em poucos minutos, causou diversos transtornos à cidade de Mucurici , no Norte do Espírito Santo , no fim da tarde de terça-feira (17). A prefeitura tenta contabilizar os prejuízos na manhã desta quarta (18). Casas e prédios públicos foram destelhados e famílias precisaram sair de casa.

Segundo informações da Prefeitura de Mucurici, tudo aconteceu por volta das 18h e o temporal durou entre 10 e 15 minutos. As imagens impressionam. É possível ver o tamanho das pedras de granizo espalhadas por um gramado.

Em frente ao Fórum de Mucurici havia uma grande quantidade de telhas espalhadas pela calçada e até mesmo em cima de cabos de energia.

Situação em frente ao Fórum de Mucurici Crédito: Leitor de A Gazeta

Casas, escola e quadra de esporte também foram destelhadas. Há imagens que mostram a queda de árvores e de torres. A prefeitura informou que lavouras de café e mamão, pelo interior da cidade, ficaram destruídas.

Ainda não se sabe quantas pessoas precisaram sair de casa.

Temporal em Mucurici

*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte