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Em poucos minutos

Vídeo: vendaval com granizo causa destruição em Mucurici

O temporal durou de 10 a 15 minutos e trouxe diversos transtornos à cidade, que contabiliza os prejuízos. Famílias precisaram sair de casa

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 09:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 mai 2022 às 09:28
Um forte vendaval com chuva de granizo, em poucos minutos, causou diversos transtornos à cidade de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (17). A prefeitura tenta contabilizar os prejuízos na manhã desta quarta (18). Casas e prédios públicos foram destelhados e famílias precisaram sair de casa.
Segundo informações da Prefeitura de Mucurici, tudo aconteceu por volta das 18h e o temporal durou entre 10 e 15 minutos. As imagens impressionam. É possível ver o tamanho das pedras de granizo espalhadas por um gramado.
Em frente ao Fórum de Mucurici havia uma grande quantidade de telhas espalhadas pela calçada e até mesmo em cima de cabos de energia. 
Situação em frente ao Fórum de Mucurici
Situação em frente ao Fórum de Mucurici Crédito: Leitor de A Gazeta
Casas, escola e quadra de esporte também foram destelhadas. Há imagens que mostram a queda de árvores e de torres. A prefeitura informou que lavouras de café e mamão, pelo interior da cidade, ficaram destruídas.
Ainda não se sabe quantas pessoas precisaram sair de casa.

Temporal em Mucurici

*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte
Vendaval com granizo causa destruição em Mucurici

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