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Obituário

1957
2022
Morre Tomaz Trindade, vice-prefeito de Mucurici
Vice-prefeito visitava a família em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Na volta para o Espírito Santo, ele teve um infarto e não resistiu, segundo a assessoria da prefeitura

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 18:08

Publicado em

04 mai 2022 às 18:08
Faleceu na manhã desta quarta-feira (4), o vice-prefeito de Mucurici, município do Norte do Estado, Tomaz Ferreira Trindade, aos 65 anos. Tomaz visitava a família em Vitória da Conquista, no estado da Bahia, quando passou mal, sentindo fortes dores no peito. No entanto, o vice-prefeito decidiu aguardar a volta da viagem para realizar as consultas no Espírito Santo. No caminho, ele teve um infarto e não resistiu, segundo a assessoria da prefeitura.
Tomaz chegou a ser encaminhado para um hospital na Bahia, mas já chegou sem vida. Ele foi eleito vice-prefeito em 2020, pelo PSL, junto com o atual prefeito, Atanael Wagmacker. Nas redes sociais, Wagmacker lamentou o falecimento de Trindade. A Prefeitura de Mucurici também publicou uma nota de pesar.
Antes de vice-prefeito, ele também foi eleito como vereador do município nas eleições de 2012 e 2016. Durante o último exercício como vereador, Tomaz Trindade foi escolhido presidente da Câmara nos anos de 2017 e 2018. A Câmara Municipal declarou luto pela morte do ex-parlamentar.
Câmara de Mucurici declarou luto pela morte do ex-parlamentar.
Câmara de Mucurici declarou luto pela morte do ex-parlamentar. Crédito: Câmara de Mucurici
Ainda na vida política, Trindade também se candidatou a prefeito do município em 2004, mas não chegou a ser eleito na ocasião.
O corpo está sendo velado em Vitória da Conquista, município onde o vice-prefeito nasceu, e deve chegar a Mucurici por volta das 21 horas desta quarta-feira (4), onde será velado novamente na Sala Velório, no bairro Niterói. O sepultamento vai ocorrer no distrito de Itabaiana, onde Tomaz morava. Ele era casado e deixa dois filhos.

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