Morre Tomaz Trindade, vice-prefeito de Mucurici

Faleceu na manhã desta quarta-feira (4), o vice-prefeito de Mucurici , município do Norte do Estado, Tomaz Ferreira Trindade, aos 65 anos. Tomaz visitava a família em Vitória da Conquista, no estado da Bahia , quando passou mal, sentindo fortes dores no peito. No entanto, o vice-prefeito decidiu aguardar a volta da viagem para realizar as consultas no Espírito Santo . No caminho, ele teve um infarto e não resistiu, segundo a assessoria da prefeitura.

Tomaz chegou a ser encaminhado para um hospital na Bahia, mas já chegou sem vida. Ele foi eleito vice-prefeito em 2020, pelo PSL, junto com o atual prefeito, Atanael Wagmacker. Nas redes sociais, Wagmacker lamentou o falecimento de Trindade. A Prefeitura de Mucurici também publicou uma nota de pesar.

Antes de vice-prefeito, ele também foi eleito como vereador do município nas eleições de 2012 e 2016. Durante o último exercício como vereador, Tomaz Trindade foi escolhido presidente da Câmara nos anos de 2017 e 2018. A Câmara Municipal declarou luto pela morte do ex-parlamentar.

Câmara de Mucurici declarou luto pela morte do ex-parlamentar. Crédito: Câmara de Mucurici

Ainda na vida política, Trindade também se candidatou a prefeito do município em 2004, mas não chegou a ser eleito na ocasião.