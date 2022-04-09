Ex-secretário e ex-procurador-geral do ES, Ary Queiroz da Silva morre aos 93 anos

Ex-secretário de Estado da Segurança Pública, procurador-geral do Estado e auditor-geral do Espírito Santo, o advogado Ary Queiroz da Silva faleceu na madrugada deste sábado (09/04), aos 93 anos.

Os familiares informaram que Ary tinha insuficiência renal crônica e fazia hemodiálise havia 11 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Vila Velha.

De acordo com o sobrinho de Ary, Sandro Merçon, 48 anos, o tio era submetido ao procedimento dialítico três vezes na semana. Mesmo assim, mantinha a disposição e alegria.

"Tio Ary era uma exemplo de integridade, honestidade e sempre foi um ponto forte da família. Ele fazia hemodiálise há 11 anos, mas sempre estava disposto, alegre" Sandro Merçon - Sobrinho de Ary

Segundo Sandro, há cerca de três semanas, Ary começou a se sentir mal. Ele começou a enfraquecer, começou a sentir a velhice, sentir as dores e foi para o hospital, onde ficou 15 dias internado", relembra.

Antes disso, segundo contou o familiar, o tio era extremante ativo, comunicativo e gostava de dirigir o próprio carro. Quem o conheceu, nem acreditava que era tão lúcido. Era inteligente, você podia conversar com ele sobre qualquer assunto", afirma.

Ary era casado com a dona de casa Elinéia Ramires Garcia, 68 anos. Ele não tinha filhos. Os dois estavam juntos desde 2001 e moravam no centro de Vila Velha. Elinéia declara que o marido foi extremamente importante para o Espírito Santo".

"Foi procurador-geral duas vezes, procurador do Tribunal de Contas, criador da Auditoria-Geral do Estado. Era o homem que resolvia os problemas jurídicos do Estado, com corpo de procuradores. Foi uma pessoa extremamente importante" Elinéia Ramires Garcia - Esposa

Abalada com a morte do marido, ela conta que Ary, que estava aposentado, e gostava de aproveitar os dias de descanso no sítio em Santa Cruz, Aracruz , no litoral Norte do Espírito Santo.

"Estou atordoada com a morte do meu marido. Ele estava com 93 anos, brigando para viver. Dessa vez, não suportou. Perdi o meu parceiro da vida. Era um homem trabalhador, muito forte, honesto e bastante ativo", declara.

O velório acontece às 15h deste sábado (09) no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O sepultamento será no mesmo local e mesma data, às 16h30.

REFERÊNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA

A Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) emitiu uma nota de pesar pelo acontecimento.

O documento relembra que Ary foi condecorado com a Medalha Eugênio Lindenberg Sette, honraria concedida a advogados, procuradores do Estado, magistrados ou membros do Ministério Público com relevantes serviços à comunidade jurídica.