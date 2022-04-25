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Aos 61 anos, morre em acidente o presidente da Associação Festa da Polenta

Paulo Mazzoco era auditor fiscal da Receita Estadual aposentado e estava em seu quarto mandato à frente da Afepol, que organiza a famosa festa em Venda Nova do Imigrante. Ele morreu em um acidente de moto na BR 262, em Domingos Martins, neste domingo (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2022 às 13:20

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:20

O presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), Paulo Mazzoco, de 61 anos, morreu na noite deste domingo (24) em um acidente de moto na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. Este era o quarto mandato dele à frente da instituição.
Auditor fiscal da Receita Estadual aposentado, Paulo deixa esposa, uma filha de 28 anos e um filho de 30. Segundo informações da Afepol, ele seria avô neste ano. Seu primeiro neto, com previsão de nascer em agosto, vai levar seu nome: Paulo Mazzoco Neto.
A Afepol informou que o velório de Paulo Mazzoco ocorrerá a partir das 14h, na capela mortuária do cemitério Padre Emílio, em Venda Nova do Imigrante. O sepultamento está marcado para às 17h.
Segundo a Associação Festa da Polenta, Paulo sempre atuou como voluntário na Afepol, mesmo quando não era presidente. Em nota, a entidade lamentou a morte dele.
"Um verdadeiro entusiasta da Festa da Polenta, Paulo não mediu esforços nem energia para transformar em realidade todos os projetos em prol da Afepol, sempre destacando a importância da preservação da cultura italiana trazida pelos nonos e nonas que primeiro chegaram em Venda Nova do Imigrante. Seus ensinamentos serão eternos e sua alegria sempre estará entre nós. A Afepol se solidariza com a família e amigos em um momento tão difícil. Estamos todos de luto", disse a associação.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante também publicou uma nota, dizendo que manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do presidente da Associação Festa da Polenta, Paulo Mazzoco.
"Ele que esteve à frente da Afepol como presidente durante quatro mandatos, foi um dos responsáveis pela manutenção da tradição italiana em nosso município e também um dos grandes incentivadores da tradicional Festa da Polenta. O Prefeito de Venda Nova do Imigrante, lamenta com pesar o falecimento de Paulo Mazzoco. Paulo foi exemplo de voluntariado em Venda Nova do Imigrante. Muito querido por todos, foi um líder na realização do maior evento de cultura italiana no Estado, a Festa da Polenta. Sua falta está sendo sentida por todos nós", diz o texto.

LUTO OFICIAL NO ES

Após a notícia da morte de Paulo Mazzoco, o governador Renato Casagrande decretou luto oficial de três dias no Espírito Santo, "em sinal de pesar pelo falecimento do presidente da Associação da Festa da Polenta de Venda Nova do Imigrante". A decisão foi publicada na tarde desta segunda-feira (25), em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado.
Aos 61 anos, morre em acidente o presidente da Associação Festa da Polenta

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