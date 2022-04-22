Missa de sétimo dia de Getúlio Gama será neste sábado (23) em Guarapari

Getúlio Gama nasceu no dia 13 de agosto de 1932, em Mimoso do Sul. Crédito: Arquivo Pessoal

A missa de sétimo dia de Getúlio Gama será realizada neste sábado (23), na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, localizada no Centro de Guarapari, às 19 horas.

Getúlio deixa um legado que é motivo de orgulho para os familiares e amigos. O empresário casou-se, no dia 26 de junho de 1954, há 68 anos, com a professora, hoje aposentada, Lêda Esther Cordeiro Gama, com quem teve três filhos: Leda, médica radicada no Rio de Janeiro, Sergio (in memorian) formado em Economia, e Márcia, formada em Jornalismo, que há 21 anos atua na administração dos postos de gasolina e lojas de conveniências em Guarapari.

Nascido no município de Mimoso do Sul/ES, no dia 13 de agosto de 1932, Getúlio Gama cursou o primário em São Pedro do Itabapoana e o ginasial no Liceu, em Cachoeiro do Itapemirim. Aos 18 anos de idade, em 1951, recebeu sua quitação militar no Tiro de Guerra 109 de Mimoso do Sul.

Com o falecimento do pai, em abril de 1952, Getúlio Gama decidiu morar na propriedade agrícola deixada pelo pai, respondendo, junto à sua mãe, pelos interesses da família.

Após seu casamento, em 1954, permaneceu por cinco anos administrando a pequena propriedade agrícola, contando sempre com a ajuda da esposa que ainda lecionava numa sala de aula junto a casa, e lá tiveram seus dois primeiros filhos Lêda e Sérgio.

Em 1959, Getúlio transfere-se para a cidade de Apiacá e lá passa a ser comerciante de gêneros alimentícios, ferragens e armarinho. Tudo começou numa casa comercial chamada Bazar Emancipação, onde, pouco depois, começou a vender gasolina - em um tonel - para os moradores e motoristas que passavam pela cidade.

Três anos depois de iniciar sua vida como comerciante, em 1962, Getúlio construiu, a poucos metros do bazar, seu primeiro posto de gasolina sob a Bandeira da Esso Brasileira de Petróleo, cuja inauguração foi noticiada pelo Repórter Esso em rede nacional. Esse acontecimento foi motivo de orgulho para o jovem comerciante e sua esposa, que, a esta altura, já ocupava cargo de direção na escola onde lecionava em Apiacá.

Em 1966, satisfeito com a venda de combustível, e já com mais uma filha (nascida em 1964), Getúlio vende o Bazar Emancipação e compra outro posto de gasolina, desta vez na localidade de Mimoso do Sul. O empresário fica com os dois postos até vender o de Apiacá em 1968, quando dá mais um salto em sua carreira comercial: o início de sua nova empresa, a Mimoso do Sul Automóveis, uma concessionária Volkswagen.

Depois de Mimoso do Sul, Getúlio continua sua história em Guarapari. A vida o levou até lá porque em dezembro de 1971, por indicação da Volkswagen, ele comprou o imóvel de uma extinta concessionária Volkswagen. A partir dessa aquisição, então, ele cria uma nova empresa: a Guarave Guarapari Veículos. Até 1992, o espaço foi uma concessionária Volkswagen, oferecendo serviços de manutenção e vendendo muitos carros para a cidade, suas vizinhanças e até para fora do Estado.

Hoje, a empresa de Getúlio, a Guarave Guarapari Veículos, continua atuando no ramo de postos de combustíveis, e completa, neste ano de 2022, 51 anos de mercado na cidade de Guarapari. Todo esse tempo em que Getúlio esteve à frente da empresa, junto de seus colaboradores, orientava os negócios de forma a proporcionar qualidade e bons serviços à cliente e aos muitos funcionários que empregou.

Até os 89 anos, o empresário teve uma vida comercial marcada por muito trabalho e com todos os negócios honrados. Com a história que construiu, Getúlio e o posto Guarave se tornaram referências pela qualidade no atendimento dos dois postos e da loja de conveniências que foi inaugurada em dezembro de 1999, marcando uma nova etapa na vida do cidadão e empresário. Getúlio sempre acreditou que com trabalho, perseverança e humildade é possível crescer e viver com dignidade no Brasil.

De acordo com a família, a partir do dia 01 de maio deste ano a empresa Guarave terá uma nova administração.

MISSA DE SÉTIMO DIA DE GETÚLIO GAMA

Dia: 23 de abril (sábado)

23 de abril (sábado) Horário: 19 horas

19 horas Local: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari