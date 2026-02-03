Irmãs, sobrinhas, sobrinhos e familiares convidam para a missa de sétimo dia em homenagem à querida Rita Paoliello.



Serão realizadas duas cerimônias. A primeira missa será realizada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quinta-feira (05), às 19h30 e a segunda na Igreja Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, na sexta-feira (06), às 18h30.



Este é um momento para relembrar a força de Rita e uma vida marcada por amor, generosidade e lembranças que permanecerão vivas na memória de todos que a amaram. Desde já, a família agradece as manifestações de carinho, solidariedade e orações.