Rita Paoliello
Rita Paoliello
.
2026

Família convida para missa de sétimo dia de Rita Paoliello

Comunicado feito pela família

Publicado em 03/02/2026 às 17h28

Irmãs, sobrinhas, sobrinhos e familiares convidam para a missa de sétimo dia em homenagem à querida Rita Paoliello.

Serão realizadas duas cerimônias. A primeira missa será realizada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quinta-feira (05), às 19h30 e a segunda na Igreja Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, na sexta-feira (06), às 18h30.

Este é um momento para relembrar a força de Rita e uma vida marcada por amor, generosidade e lembranças que permanecerão vivas na memória de todos que a amaram. Desde já, a família agradece as manifestações de carinho, solidariedade e orações.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.