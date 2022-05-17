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Vídeo: tempestade e chuva de granizo atingem Itapemirim e Anchieta

Imagens feitas por moradores mostram a força da tempestade, que derrubou árvores e arrastou mesas de um estabelecimento comercial para o meio do asfalto na tarde desta terça (17)

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 17:30

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 mai 2022 às 17:30
Uma tempestade e queda de granizo atingiram pelo menos duas cidades do Litoral Sul do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (17). Em Itapemirim, uma forte ventania acompanhou a chuva, derrubando árvores. Em Anchieta, também foram registradas quedas de árvores e um vídeo mostra mesas sendo arrastadas no meio de uma rua devido ao vendaval. Imagens registradas por moradores mostram a situação (veja acima).
Segundo a Prefeitura de Itapemirim, a chuva de granizo foi registrada na Zona Rural, nas comunidades de Ilha do Gato, Ilha do Leandro, Santo Amaro e Joacima. A Defesa Civil Municipal explicou que equipes estão em Palmital, Fazenda Velha, Santa Helena e Piabanha do Norte, "fazendo remoção de árvores e atendimentos à população, mas não há chamados de prejuízos de grande porte" e destacou que "não recebeu nenhum alerta de sinistro dessa magnitude, apenas os alertas de mudanças climáticas válidos para o Estado".
A moradora de Itapemirim Alessandra Wetler, que registrou imagens da chuva de granizo em Sapucaia, contou que o tempo já estava fechado desde cedo nesta terça-feira. “Fiquei assustada. O temporal durou cerca de 10 minutos”, disse. Apesar do granizo, nenhum estrago foi registrado.
Em Anchieta, a prefeitura informou que a tempestade registrada no Centro foi rápida. “A Defesa Civil está já retirando as árvores de estradas e vias”, disse. 
De acordo com a Defesa Civil de Anchieta, a chuva que atingiu o município foi acompanhada de vendaval. O coordenador do órgão, André Luiz Gonçalves Prazim, disse que a tempestade começou por volta das 14h30 e durou de 10 a 15 minutos.
As regiões mais atingidas pelo temporal foram as praias entre Castelhanos e Iriri. A força do vento derrubou árvores em ruas e avenidas, e deixou casas destelhadas. Segundo a Defesa Civil de Anchieta, ninguém se feriu e ainda não há a confirmação se há famílias desabrigadas ou desalojadas. "Os prejuízos ainda são calculados", explicou o órgão.
Após o temporal, na tarde desta terça a Defesa Civil de Anchieta fez a limpeza de estradas e outras vias, onde foram registradas quedas de árvores. 

Defesa Civil retira árvores caídas de ruas após chuva forte em Anchieta

Tempestade e chuva de granizo atingem Itapemirim e Anchieta

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