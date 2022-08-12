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Alvo de tiros na estrada

Caminhoneiro é sequestrado na BR 101 no ES e liberado 13h depois no RJ

Criminosos parearam carro com caminhão na rodovia, em Mimoso do Sul, e atiraram para forçar caminhoneiro a parar na madrugada de quinta-feira (11)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 ago 2022 às 11:44

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 11:44

Caminhoneiro é sequestrado na BR 101 e liberado no Rio de Janeiro
Caminhoneiro foi sequestrado na BR 101, em Mimoso do Sul; caminhão e carga roubados foram recuperados Crédito: Divulgação | PCES
Um caminhoneiro de 41 anos foi rendido e sequestrado por criminosos quando trafegava na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por volta de meia-noite de quinta-feira (11), e teve o caminhão com a carga roubado. A vítima ficou em poder dos criminosos por cerca de 13h e foi liberada à tarde em um canavial em Campos dos Goytacazes, do Rio de Janeiro. O veículo e a carga foram recuperados em Presidente Kennedy.
O titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, disse que o caminhoneiro contou à polícia que estava devagar, subindo uma pequena serra na rodovia, quando uma caminhonete pareou com o caminhão. Os bandidos atiraram em direção ao veículo, forçando o motorista a parar.
“Ele contou que um dos bandidos tomou a direção do caminhão e outro ficou ao seu lado. Um terceiro criminoso estava dando apoio em uma picape. O levaram para um local ergo, o colocaram nesta picape e ele foi liberado em um canavial em Campos dos Goytacazes, por volta das 13h. Ele disse que pediu ajuda, uma carona até um posto de combustíveis que fica em São José das Torres, em Mimoso do Sul. De lá, ele ligou para a Polícia Civil”, explicou o delegado.
O delegado informou que o caminhão pertence ao motorista e estava carregado de telhas, avaliadas em cerca de R$ 20 mil. O caminhoneiro seguia para Santa Leopoldina, na Região Central Serrana do Estado, quando foi atacado pelos criminosos. Após denúncia anônima, o veículo foi recuperado com a carga em Santo Eduardo, no interior de Presidente Kennedy.
“Ele não sofreu nenhuma agressão física, mas estava muito abalado. Disse que seria sua última viagem por conta do preço de frete não compensar o risco de violência que ele corre”, contou o delegado Thiago Viana.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito do crime foi localizado.

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