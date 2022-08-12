Caminhoneiro é sequestrado na BR 101 no ES e liberado 13h depois no RJ

O titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, disse que o caminhoneiro contou à polícia que estava devagar, subindo uma pequena serra na rodovia, quando uma caminhonete pareou com o caminhão. Os bandidos atiraram em direção ao veículo, forçando o motorista a parar.

“Ele contou que um dos bandidos tomou a direção do caminhão e outro ficou ao seu lado. Um terceiro criminoso estava dando apoio em uma picape. O levaram para um local ergo, o colocaram nesta picape e ele foi liberado em um canavial em Campos dos Goytacazes, por volta das 13h. Ele disse que pediu ajuda, uma carona até um posto de combustíveis que fica em São José das Torres, em Mimoso do Sul. De lá, ele ligou para a Polícia Civil”, explicou o delegado.