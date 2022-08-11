Homem é preso por levar drogas em carro e cultivar maconha em casa no ES

Homem é preso transportando drogas dentro do carro em Muniz Freire Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (9) em Muniz Freire , na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil , o suspeito foi flagrado transportando entorpecentes dentro de um carro e ainda cultivava maconha em casa. Uma mulher que estava com ele no veículo no momento em que a polícia fez a abordagem também foi detida.

Titular da Delegacia de Muniz Freire, o delegado Bruno Alves Rodrigues explicou que a prisão aconteceu durante operação desencadeada pela unidade. Segundo ele, as investigações começaram há alguns meses e apontaram que um dos investigados adquiria drogas ilícitas em um município próximo e revendia em Muniz Freire.

“Na terça-feira (9), levantamentos indicaram que um veículo Toyota Corolla, cor prata, ocupado por um casal estaria chegando na cidade transportando drogas. Foi planejada e executada vigilância e o veículo foi avistado pela equipe policial. Após acompanhamento, os policiais realizaram a abordagem e identificaram um casal no interior do veículo”, disse o delegado.

Ao ser questionado, o motorista confessou que estava transportando certa quantidade de maconha. Após receber voz de prisão, o suspeito solicitou que a esposa dele fosse comunicada sobre a prisão. Na residência, os policiais localizaram um vaso contendo uma planta semelhante a ‘cannabis sativa’ sendo cultivada na varanda externa da casa. A planta também foi apreendida.