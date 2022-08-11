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Muniz Freire

Homem é preso por levar drogas em carro e cultivar maconha em casa no ES

Indivíduo de 33 anos foi flagrado chegando ao município com drogas dentro de um Toyota Corolla. Ele foi autuado por tráfico e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 ago 2022 às 12:39

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 12:39

Homem é preso transportando drogas dentro do carro em Muniz Freire
Homem é preso transportando drogas dentro do carro em Muniz Freire Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (9) em Muniz Freire, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi flagrado transportando entorpecentes dentro de um carro e ainda cultivava maconha em casa. Uma mulher que estava com ele no veículo no momento em que a polícia fez a abordagem também foi detida.
Titular da Delegacia de Muniz Freire, o delegado Bruno Alves Rodrigues explicou que a prisão aconteceu durante operação desencadeada pela unidade. Segundo ele, as investigações começaram há alguns meses e apontaram que um dos investigados adquiria drogas ilícitas em um município próximo e revendia em Muniz Freire.
“Na terça-feira (9), levantamentos indicaram que um veículo Toyota Corolla, cor prata, ocupado por um casal estaria chegando na cidade transportando drogas. Foi planejada e executada vigilância e o veículo foi avistado pela equipe policial. Após acompanhamento, os policiais realizaram a abordagem e identificaram um casal no interior do veículo”, disse o delegado.
Ao ser questionado, o motorista confessou que estava transportando certa quantidade de maconha. Após receber voz de prisão, o suspeito solicitou que a esposa dele fosse comunicada sobre a prisão. Na residência, os policiais localizaram um vaso contendo uma planta semelhante a ‘cannabis sativa’ sendo cultivada na varanda externa da casa. A planta também foi apreendida.
Uma jovem de 18 anos, que estava no carona do veículo no momento da abordagem, também foi conduzida à Delegacia de Muniz Freire para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Civil, ela foi liberada, mas será investigada a fim de se apurar possível participação no crime. O homem de 33 anos foi autuado por tráfico de drogas e encmainhado ao Centro de Triagem de Viana.

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