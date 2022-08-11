Membro de facção criminosa que guardava armas e drogas é preso em Vitória

Joarlison Gabriel Gonçalves, vulgo “JJ”, foi preso no bairro Praia do Suá, em uma casa onde escondia armas e dinheiro do tráfico Crédito: Divulgação

Um membro da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) foi preso pela Polícia Militar no bairro Praia do Suá, em Vitória , nesta quinta-feira (11). Joarlison Gabriel Gonçalves, vulgo “JJ”, apontado como responsável por guardar dinheiro e armas, era foragido da Justiça e, contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto, por tentativa de homicídio e lesões corporais.

Joarlison teria participação efetiva no tráfico de drogas do Morro da Garrafa, na mesma região, sendo acusado de expulsar moradores do bairro. Ele seria o responsável por estocar dinheiro fruto da venda de drogas e armas para traficantes.

Joarlison tentou fugir, pulando da janela do segundo andar da casa, mas acabou se machucando e foi alcançado. Ele teria dito aos policiais que participaram da ação que "em no máximo seis meses estaria de volta ao crime, pois a justiça é uma verdadeira mãe".