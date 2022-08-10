Disputa de facções faz Vila Velha liderar homicídios dolosos no ES

Em meio a uma disputa de facções criminosas, Vila Velha , na Grande Vitória, tornou-se a cidade com mais homicídios dolosos no Espírito Santo. Dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) mostram que a cidade canela-verde teve um crescimento de 48% nas mortes dolosas até junho deste ano em comparação com o mesmo período de 2021.

De 1º de janeiro a 30 de junho de 2021, Vila Velha contabilizava 60 homicídios dolosos. Já neste ano, o número saltou para 89, segundo o IJSN e o Observatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O município está, pela primeira vez, à frente de Cariacica e Serra, também na Grande Vitória.

Vale da Conquista, localizada na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, onde ocorre disputa pelo tráfico de drogas Crédito: Fernando Madeira

Nos últimos sete anos, desde que a série histórica do IJSN passou a ser disponibilizada, a cidade canela-verde só ocupou posição acima do terceiro lugar em 2016, quando registrou 157 homicídios até dezembro, contra 267 da Serra, e à frente de Cariacica, com 134 mortes, na terceira colocação.

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Caso a diferença entre as mortes ocorridas em 2022 com as de 2021 continue em alta, o município pode encerrar este ano com crescimento, na contramão da trajetória estadual . O governo do Estado, no entanto, acredita que o reforço no efetivo em localidades com disputa pelo tráfico de drogas e a realização de operações especiais nessas regiões desacelere a alta nos homicídios.

Confira abaixo um infográfico com os municípios que registraram homicídios até o dia 30 de junho e os respectivos índices.

DISPUTA DE FACÇÕES

O comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo, coronel Douglas Caus, destaca que as mortes dolosas em Vila Velha ocorrem devido a conflitos entre facções criminosas que disputam as regiões da Grande Terra Vermelha, Santa Rita e Cobilândia.

"O Primeiro Comando de Vitória (PCV) disputa territórios com o Primeiro Comando da Capital (PCC), em Vila Velha, na região de Terra Vermelha. A disputa é territorial, porque se você tem um território maior, você abre mais pontos de vendas de drogas", explica. Já sobre Cobilândia e Santa Rita, Douglas Caus evidencia que existem conflitos entre o PCV e a Família Capixaba. Alguns bairros da região são do PCV, que disputa pontos com a outra facção.

"Os crimes de proximidade em Vila Velha são 10% dos casos. Os com envolvimento com drogas são 74%. Das vítimas de homicídio, 44% já tiveram passagem pelo sistema prisional e seis vítimas (em 2022) tinham mandado de prisão em aberto, ou seja, eram procurados pela polícia", completa o comandante-geral.

Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

ESTADO PREVÊ DESACELERAÇÃO NO SEGUNDO SEMESTRE

Douglas Caus avalia que o crescimento nos homicídios dolosos em Vila Velha se deu nos quatro primeiros meses de 2022. A afirmação bate com os dados do Observatório da Sesp. Em janeiro, a cidade contabilizou 22 mortes dolosas; 18 em fevereiro; 11 no mês de março; e 21 em abril. Já maio e junho, registraram oito e nove óbitos, respectivamente.

A alta foi noticiada nesta semana pelo colunista Leonel Ximenes, que apontou crescimento no índice geral de homicídios na cidade canela-verde . O comandante-geral acredita, no entanto, que a tendência de queda registrada nos últimos dois meses vai se manter no próximo semestre.

"Nos últimos meses caiu, estão caindo os homicídios em Vila Velha. Nós temos feito uma saturação em áreas de conflito, utilizando tropas especializadas: a Força Tática, o Batalhão de Missões Especiais e o Batalhão de Ações com Cães, policiais extremamente treinados. Estamos usando muita inteligência para identificar os gerentes do tráfico e agora buscamos os locais onde eles estão escondidos, para que, com o devido mandado de prisão expedido pela Justiça, a gente possa focar onde estão se homiziando (fugindo da Justiça). "

"A Polícia Militar não conhece o verbo recuar. Em qualquer situação de enfrentamento e troca de tiros, a determinação é avançar com toda a capacidade de fogo que temos. Não há lugar neste Estado que a polícia recue em troca de tiros e enfrentamento com criminosos" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo

O diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, também avalia que os altos índices registrados em Vila Velha devem cair no segundo semestre e não vão atrapalhar os números estaduais.

"É pouco provável que o resultado de Vila Velha atrapalhe o resultado do Estado. Estamos com um acumulado de redução. Até esta terça-feira (9), a redução era de 11% nos homicídios no Espírito Santo. O que provavelmente vai acontecer é que essa tendência dos óbitos em Vila Velha passe a reduzir, pois está sendo realizada uma série de operações do Estado Presente nessas localidades que estão registrando confrontos criminosos", afirma.

"O Espírito Santo tem condições de fechar este ano com um recorde histórico, superando o resultado de 2019" Pablo Lira - Diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

A reportagem entrou em contato com Polícia Civil em busca de algum delegado de Vila Velha que pudesse comentar o crescimento nas mortes e as disputas pelo tráfico no município. A corporação preferiu se manifestar por nota, destacando, por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza trabalho investigativo e operações de inteligência, com o objetivo de reduzir significativas taxas de homicídios, principalmente em comunidades onde o índice de violência e mortalidade de jovens é alto.

"Neste ano, a DHPP deflagrou uma importante operação, denominada Obituary, com 20 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão. Durante a ação, foram detidos nove suspeitos, incluindo o chefe do tráfico de Santa Rita e sua esposa, além da apreensão de armas, dinheiro e veículos", afirma.

A corporação ainda enviou dados contabilizando os homicídios ocorridos até agosto, destacando que, até este mês, o crescimento nas mortes foi de 27,8%. "Segundo os dados da Gerência do Observatório Estadual da Segurança Pública (Geosp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), no período de 1º de janeiro a 8 de agosto foram registrados 101 homicídios dolosos no município de Vila Velha, aumento de 27,8% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram registrados 79 homicídios", destaca.