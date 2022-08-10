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Grande Santa Rita

Ataques deixam um morto e pelo menos quatro feridos em Vila Velha

Crimes ocorreram entre esta terça (9) e quarta-feira (10) nos bairros Ilha das Flores, Primeiro de Maio e Ataíde. Investigações e diligências estão em andamento, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2022 às 13:46

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 13:46

Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas em ataques entre esta terça (9) e quarta-feira (10) em Vila Velha. Os conflitos ocorreram em bairros da Região 3, conhecida como Grande Santa Rita.
Lázaro Carlos Ramos de 18 anos morreu após ser atingido por três tiros em Vila Velha
Lázaro Carlos Ramos de 18 anos morreu após ser atingido por três tiros em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Somente no bairro Ilha das Flores, três jovens – entre eles um menor de idade – foram alvos de um ataque durante a madrugada desta quarta. Testemunhas contaram que os atiradores chegaram por um beco, invadiram a casa de uma das vítimas e começaram a atirar. Após os disparos os suspeitos fugiram. Moradores disseram que o crime pode ter sido motivado pela disputa entre traficantes.

UM MORTO E UM FERIDO EM PRIMEIRO DE MAIO

No bairro Primeiro de Maio, mais duas pessoas foram baleadas e uma delas, identificada como Lázaro Carlos Ramos, de 18 anos, morreu após ser atingido por três tiros. Um outro homem de 47 anos foi baleado no ombro e levado para um hospital da região.
Segundo moradores, traficantes armados invadiram o bairro de moto e abriram fogo contra quem estava na rua. Pela manhã era possível ver as marcas de tiros nas paredes e resto de munição espalhado pelo chão. Desde o início do mês, a região tem enfrentado tiroteios e conflitos entre traficantes.
Cápsulas no chão após tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha
Cápsulas no chão após tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Nesta terça-feira um peixeiro foi ferido a facadas no bairro.
Durante a manhã desta quarta, o policiamento estava reforçado na região e em várias ruas era possível ver presença de policiais, inclusive do Batalhão de Missões Especiais (BME).
Em Ataíde, um homem de 28 anos foi esfaqueado por volta da meia-noite.
A Polícia Civil informou que as investigações e as diligências sobre os casos da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta

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