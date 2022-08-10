Ataques deixam um morto e pelo menos quatro feridos em Vila Velha

Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas em ataques entre esta terça (9) e quarta-feira (10) em Vila Velha . Os conflitos ocorreram em bairros da Região 3, conhecida como Grande Santa Rita.

Lázaro Carlos Ramos de 18 anos morreu após ser atingido por três tiros em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Somente no bairro Ilha das Flores, três jovens – entre eles um menor de idade – foram alvos de um ataque durante a madrugada desta quarta. Testemunhas contaram que os atiradores chegaram por um beco, invadiram a casa de uma das vítimas e começaram a atirar. Após os disparos os suspeitos fugiram. Moradores disseram que o crime pode ter sido motivado pela disputa entre traficantes.

UM MORTO E UM FERIDO EM PRIMEIRO DE MAIO

No bairro Primeiro de Maio , mais duas pessoas foram baleadas e uma delas, identificada como Lázaro Carlos Ramos, de 18 anos, morreu após ser atingido por três tiros. Um outro homem de 47 anos foi baleado no ombro e levado para um hospital da região.

Segundo moradores, traficantes armados invadiram o bairro de moto e abriram fogo contra quem estava na rua. Pela manhã era possível ver as marcas de tiros nas paredes e resto de munição espalhado pelo chão. Desde o início do mês, a região tem enfrentado tiroteios e conflitos entre traficantes.

Cápsulas no chão após tiroteio no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Nesta terça-feira um peixeiro foi ferido a facadas no bairro.

Durante a manhã desta quarta, o policiamento estava reforçado na região e em várias ruas era possível ver presença de policiais, inclusive do Batalhão de Missões Especiais (BME).

Em Ataíde, um homem de 28 anos foi esfaqueado por volta da meia-noite.

Polícia Civil informou que as investigações e as diligências sobre os casos da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.