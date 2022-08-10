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Por ciúmes

Marido é preso suspeito de agredir e esfaquear mulher em Mimoso do Sul

Mulher de 40 anos sofreu cortes no braço, glúteo e escoriações nas costas. Ela correu e pediu ajuda na delegacia da cidade. Suspeito negou crime, mas foi preso por tentativa de feminicidio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 ago 2022 às 12:52

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 12:52

Mulher buscou ajuda na delegacia de Mimoso do Sul
Mulher buscou ajuda na Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PC
Um homem de 31 anos foi preso suspeito de agredir e esfaquear a esposa em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (9). A vítima, de 40 anos, chegou à delegacia do município ferida com cortes no braço e no glúteo, além de escoriações nas costas. Ela pediu socorro no local, dizendo que o marido a havia agredido com uma faca. Segundo a Polícia Civil, o homem foi detido em casa.
A Polícia Civil disse que a mulher chegou à Delegacia de Mimoso do Sul por volta das 16h30 de terça-feira. Ela contou que foi agredida pelo marido após uma discussão motivada por ciúmes.
Investigadores socorreram a vítima para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul. A mulher recebeu alta médica no mesmo dia e prestou depoimento na delegacia. A Polícia Militar também foi acionada para dar apoio à ocorrência.
Após buscas, o suspeito foi localizado e preso dentro da casa do casal. Em depoimento, ele negou as agressões, mas os policiais flagraram a casa toda revirada e com sangue em vários objetos. O suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. A arma do crime não foi localizada.

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