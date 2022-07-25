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Norte do ES

Mulher é morta a golpes de faca dentro de casa em Sooretama

Vizinhos acionaram a PM após ouvirem gritos da vítima. Segundo delegado, suspeito foi preso por feminicídio e disse à polícia que crime foi motivado por ciúmes
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 jul 2022 às 15:30

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 15:30

Adriana Pereira Santos, de 42 anos, foi morta a facadas pelo companheiro dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (25), em Sooretama
Adriana Pereira Santos foi morta a facadas dentro de casa em Sooretama Crédito: Redes sociais
Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (25) , no Centro de Sooretama, Norte do Espírito Santo. Vizinhos acionaram a Polícia Militar após terem ouvido uma briga entre a vítima, identificada como Adriana Pereira Santos, e o companheiro dela. A mulher gritou para que ele não pegasse a faca e, em seguida, o local ficou silencioso, segundo as testemunhas. 
Uma vizinha que não quis se identificar relatou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que ouviu o casal brigando no meio da rua e viu Adriana ser agredida, ainda na madrugada do assassinato. Ela acionou a Polícia Militar, no entanto, quando a viatura passou no local, a mulher e o companheiro já haviam entrado na residência do casal.
"Os últimos gritos que eu ouvi dela já eram de dentro da casa e foram: ‘A faca não, amor. A faca não’. E por fim: ‘Socorro, socorro, socorro’. E acabou tudo. Não ouvi mais nada. Eu pensei na hora que ele tinha matado ela. [...] Eu fico com o grito do socorro dela na minha mente"
X. - Vizinha de Adriana
A Polícia Militar foi novamente acionada. Os militares encontraram o corpo de Adriana caído e marcas de sangue na residência. A vítima tinha três perfurações nas costas. Uma faca foi recolhida pela perícia da Polícia Civil.

HISTÓRICO DE AGRESSÕES, DIZEM VIZINHOS

Segurando moradores da região, o casal tem um filho e essa não seria a primeira vez que Adriana foi agredida pelo companheiro. “Tiveram brigas que ele deu um soco na boca dela e chegou a quebrar o dente. Mesmo ela grávida, ele batia nela. Sempre bateu [...] Ela era muito trabalhadora. Trabalhava na roça. Todo mundo falava que ele não prestava, mas ela sempre voltava”, relatou uma vizinha.

SUSPEITO PRESO

O titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, responsável pela investigação, informou que o suspeito, Ramon Pereira Santos, de 30 anos, foi localizado por policiais civis durante a tarde desta segunda-feira, próximo a um estabelecimento comercial, em Sooretama.
Ramon Pereira Santos, de 30 anos, foi encaminhado para delegacia e autuado por feminicídio. Crédito: Redes Sociais
“Ele disse que eles estavam entrando em atrito por conta de ciúmes desde sexta-feira (22). E, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Ele tem outras passagens pela Lei Maria da Penha, e já foi preso por porte ilegal de arma de fogo”, disse o delegado.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e será encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde ficará à disposição da Justiça.

Atualização

25/07/2022 - 6:38
Após publicação desta matéria, o delegado responsável pelas investigações informou que o suspeito do crime foi preso. O texto foi atualizado.

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