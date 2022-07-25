Motorista embriagado causa acidente e quase atropela crianças em Colatina

Um homem de 53 anos foi preso na noite de domingo (24) no bairro Santo Antônio, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, após bater com o veículo em outro que estava estacionado. No incidente, por pouco ele não atropelou duas crianças que brincavam na calçada. O motorista foi autuado em flagrante por dirigir embriagado, além de fugir do local do acidente.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o condutor do veículo, um Chevrolet Celta prata, estava em alta velocidade. Ele foi seguido por populares, que o forçaram a parar. Além disso, o carro estava com um dos pneus estourado, o que atrapalhou na tentativa de fuga. Ele ainda tentou sair da cena, mas não foi impedido.
Os policiais realizaram o teste do bafômetro, que confirmou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica. O homem, que não teve a identidade informada, foi levado até a Delegacia Regional de Colatina e depois para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.