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Pego no bafômetro

Motorista embriagado causa acidente e quase atropela crianças em Colatina

O condutor de um Celta dirigia em alta velocidade, bateu em um carro parado e por pouco não atingiu crianças que brincavam na calçada. Caso ocorreu na noite deste domingo (24)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 jul 2022 às 13:13

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 13:13

Veículo bateu em outro estacionado e quase atropelou duas crianças em Colatina
O Celta ficou bastante danificado após atingir outro carro estacionado em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 53 anos foi preso na noite de domingo (24) no bairro Santo Antônio, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, após bater com o veículo em outro que estava estacionado. No incidente, por pouco ele não atropelou duas crianças que brincavam na calçada. O motorista foi autuado em flagrante por dirigir embriagado, além de fugir do local do acidente.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o condutor do veículo, um Chevrolet Celta prata, estava em alta velocidade. Ele foi seguido por populares, que o forçaram a parar. Além disso, o carro estava com um dos pneus estourado, o que atrapalhou na tentativa de fuga. Ele ainda tentou sair da cena, mas não foi impedido.
Os policiais realizaram o teste do bafômetro, que confirmou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica. O homem, que não teve a identidade informada, foi levado até a Delegacia Regional de Colatina e depois para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.

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