Após assalto com reféns, suspeito sofre acidente e é morto a tiros

A Polícia Militar esteve no local do crime e encontrou o suspeito já sem vida

A perícia confirmou que a morte foi causada pelos tiros e não devido ao acidente. A autoria do crime não foi esclarecida até o momento pela Polícia Civil

O adolescente foi encaminhado para o atendimento médico e depois à Delegacia Regional de São Mateus. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de duas pessoas e uso de violência com emprego de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.