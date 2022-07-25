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Em São Mateus

Após assalto com reféns, suspeito sofre acidente e é morto a tiros

O crime ocorreu na última sexta (22) no interior mateense. Na fuga, além do acidente, um envolvido acabou baleado e morreu. Um menor de 16 anos conseguiu fugir do local do crime
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 jul 2022 às 12:54

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 12:54

Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar esteve no local do crime e encontrou o suspeito já sem vida Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma dupla de assaltantes, que manteve uma família refém e roubou dinheiro em uma propriedade rural no interior de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sofreu um acidente de trânsito durante a fuga na tarde da última sexta-feira (22). Os suspeitos estavam em uma moto e bateram em um carro. Logo depois da colisão, um dos suspeitos foi baleado e morreu no local.
Polícia Militar encontrou ao lado do corpo da vítima uma submetralhadora e dois carregadores. Um adolescente, de 16 anos, confirmou a participação no assalto na zona rural e relatou que após o acidente correu para o meio de uma plantação. Na sequência, ele contou ter ouvido os disparos de armas de fogo. 
A perícia confirmou que a morte foi causada pelos tiros e não devido ao acidente. A autoria do crime não foi esclarecida até o momento pela Polícia Civil
O adolescente foi encaminhado para o atendimento médico e depois à Delegacia Regional de São Mateus. Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de duas pessoas e uso de violência com emprego de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.

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