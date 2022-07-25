Bebê é encontrada abandonada em rua de Vitória

Bebê de cerca de um ano é encontrada abandonada em rua de Vitória Crédito: Reprodução

Uma bebê foi encontrada abandonada em uma rua do bairro Resistência, em Vitória , na madrugada desta segunda-feira (25). A menina tem um ano e dois meses e foi achada por moradores, que ouviram o choro dela e a acolheram. Depois do ocorrido, os pais da criança procuraram o Conselho Tutelar, mas ela foi levada para um abrigo.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, um morador da comunidade relatou ter ouvido o choro da criança por volta das 2h30. "Eu acordei e olhei pela janela. Vi ela tipo rastejando e não vi ninguém. Trinta e três anos e nunca vi isso na minha vida, não", disse o homem, que preferiu não se identificar.

Após encontrar a criança, o homem chamou a esposa, que procurou nas redondezas e não achou ninguém que pudesse ser o responsável pela menina.

"Olhei para o corpinho dela e arrumei uma roupa para ela. Ela não tinha marca de nada. Parecia que ela tinha comido alguma coisa porque estava com a boca suja. Rodei uns três quarteirões para ver se tinha alguém perto procurando ela. Coloquei no grupo do WhatsApp, mas ninguém apareceu", contou a mulher.

Rua onde a criança foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (25) Crédito: Rodrigo Gomes

Polícia Militar informou que tomou conhecimento do fato após ser acionada para verificar uma ocorrência de abandono de incapaz na comunidade. No local, a esposa do homem relatou à guarnição que havia visualizado a criança de colo abandonada bem em frente a sua casa e pedido ajuda a populares para acionarem uma viatura.

"Eu fiquei com ela até o momento que o Conselho Tutelar chegou e pegou ela nos meus braços. Não sei nem falar. Não tenho nem palavras", relatou a mulher.

De acordo com a Polícia Militar, a criança não apresentava sinais de maus-tratos, sendo levada com a mulher que a encontrou à Delegacia Regional de Vitória, onde o Conselho Tutelar foi acionado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para o 1° Distrito de Polícia de Vitória para uma melhor apuração dos fatos. Destacou também não haver detidos na ocorrência.

CRIANÇA ENCAMINHADA PARA ABRIGO

TV Gazeta, os pais afirmaram para o Conselho Tutelar que a menina saiu sozinha, aproveitando que a casa havia sido aberta por um parente com transtornos psicológicos que mora com a família. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da, os pais afirmaram para o Conselho Tutelar que a menina saiu sozinha, aproveitando que a casa havia sido aberta por um parente com transtornos psicológicos que mora com a família. Eles contaram que criança levantou, saiu pelo portão e foi para a rua

No entanto, de acordo com o Conselho Tutelar, os pais da bebê não souberam explicar como a menina chegou sozinha a uma rua distante da casa e também não contaram por que só deram falta da filha horas depois.

A criança não tinha marcas de violência, mas deve passar por exames. À reportagem, o Conselho Tutelar informou que a mãe tem outro filho, que também deve ser acompanhado pela rede de assistência social

Segundo o Conselho Tutelar, a menina de um ano e dois meses foi levada para um abrigo nesta segunda-feira (25) e o caso está sendo apurado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social.