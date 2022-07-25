Pais dizem que bebê achada na rua em Vitória saiu por portão aberto

Os pais da bebê de um ano e dois meses encontrada sozinha no meio da rua durante a madrugada desta segunda-feira (25), no bairro Resistência, em Vitória, alegaram que a filha teria saído pelo portão da casa, que estava aberto. A Polícia Militar foi acionada após moradores encontrarem a bebê chorando sozinha e apenas de fralda, em frente à porta de outra casa.
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os pais afirmaram ao Conselho Tutelar que a menina saiu sozinha, aproveitando que a casa havia sido aberta por um parente que tem transtornos psicológicos e mora com a família. Eles contaram que criança levantou e foi para a rua.
No entanto, de acordo com o Conselho Tutelar, os pais da bebê não souberam explicar como a menina chegou sozinha a uma rua distante da casa e também não contaram por que só deram falta da filha horas depois.
A criança não tinha marcas de violência, mas deve passar por exames. À reportagem, o Conselho Tutelar informou que a mãe tem outro filho, que também deve ser acompanhado pela rede de assistência social
Segundo o Conselho Tutelar, a menina de um ano e dois meses foi levada para um abrigo nesta segunda-feira (25) e o caso está sendo apurado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
A Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para o 1° Distrito de Polícia de Vitória para uma melhor apuração dos fatos. Não houve detidos nesta ocorrência, segundo a corporação.