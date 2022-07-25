Pais dizem que bebê achada na rua em Vitória saiu por portão aberto

Bebê foi encontrada sozinha no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Rafael Zambe

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os pais afirmaram ao Conselho Tutelar que a menina saiu sozinha, aproveitando que a casa havia sido aberta por um parente que tem transtornos psicológicos e mora com a família. Eles contaram que criança levantou e foi para a rua.

No entanto, de acordo com o Conselho Tutelar, os pais da bebê não souberam explicar como a menina chegou sozinha a uma rua distante da casa e também não contaram por que só deram falta da filha horas depois.

Bebê de cerca de um ano foi encontrada sozinha em rua de Vitória Crédito: Reprodução

A criança não tinha marcas de violência, mas deve passar por exames. À reportagem, o Conselho Tutelar informou que a mãe tem outro filho, que também deve ser acompanhado pela rede de assistência social

Segundo o Conselho Tutelar, a menina de um ano e dois meses foi levada para um abrigo nesta segunda-feira (25) e o caso está sendo apurado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social.