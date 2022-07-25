"Estava rastejando", diz homem que achou bebê sozinha em rua de Vitória

"Ela estava tipo rastejando, e não vi ninguém. Trinta e três anos e nunca vi isso na minha vida, não". Essas foram as palavras do morador de Resistência, em Vitória, que encontrou uma bebê de um ano e dois meses, que estava chorando e apenas de fralda, abandonada em uma rua do bairro na madrugada desta segunda-feira (25). Depois do ocorrido, os pais da criança procuraram o Conselho Tutelar, mas a menina foi levada para um abrigo.
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o homem disse ter ouvido o choro da criança por volta das 2h30. "Eu acordei e olhei pela janela. Vi ela tipo rastejando e não vi ninguém. Trinta e três anos e nunca vi isso na minha vida, não", disse o morador, que preferiu não ser identificado.
Ele contou que, após encontrar a criança, chamou a esposa para ir com ele ver a menina. Eles procuraram nas redondezas e não acharam ninguém que pudesse ser o responsável pela menina.
"Olhei para o corpinho dela e arrumei uma roupa para ela. Ela não tinha marca de nada. Parecia que ela tinha comido alguma coisa porque estava com a boca suja", contou a esposa do morador à reportagem.
"Rodei uns três quarteirões para ver se tinha alguém perto procurando ela. Coloquei no grupo do WhatsApp, mas ninguém apareceu"
A Polícia Militar informou que tomou conhecimento do fato após ser acionada para verificar uma ocorrência de abandono de incapaz na comunidade. No local, a esposa do homem relatou à guarnição que havia visualizado a criança de colo abandonada bem em frente a sua casa e pedido ajuda a populares para acionarem uma viatura.
"Eu fiquei com ela até o momento que o Conselho Tutelar chegou e pegou ela nos meus braços. Não sei nem falar. Não tenho nem palavras", relatou a mulher.
De acordo com a Polícia Militar, a criança não apresentava sinais de maus-tratos, sendo levada com a mulher que a encontrou à Delegacia Regional de Vitória, onde o Conselho Tutelar foi acionado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para o 1° Distrito de Polícia de Vitória para uma melhor apuração dos fatos. Destacou também não haver detidos na ocorrência.
CRIANÇA ENCAMINHADA PARA ABRIGO
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os pais afirmaram para o Conselho Tutelar que a menina saiu sozinha, aproveitando que a casa havia sido aberta por um parente com transtornos psicológicos que mora com a família. Eles contaram que criança levantou, saiu pelo portão e foi para a rua.
No entanto, de acordo com o Conselho Tutelar, os pais da bebê não souberam explicar como a menina chegou sozinha a uma rua distante da casa e também não contaram por que só deram falta da filha horas depois.
A criança não tinha marcas de violência, mas deve passar por exames. À reportagem, o Conselho Tutelar informou que a mãe tem outro filho, que também deve ser acompanhado pela rede de assistência social
Segundo o Conselho Tutelar, a menina de um ano e dois meses foi levada para um abrigo nesta segunda-feira (25) e o caso está sendo apurado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Atualização
25/07/2022 - 8:34
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que os pais da criança procuraram o Conselho Tutelar informando o que teria ocorrido, e também que a menina foi encaminhada a um abrigo. O texto foi atualizado.