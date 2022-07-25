Mulher é encontrada morta com sinais de espancamento em Nova Venécia

Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos foi encontrada morta com sinais de espancamento em Nova Venécia Crédito: Polícia Civil

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na noite de domingo (24) no bairro Aeroporto, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . A vítima foi identificada como Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, segundo informações da polícia.

O corpo de Eliana foi encontrado nu, no chão do banheiro, e havia manchas de sangue no imóvel, de acordo com o relatório da Polícia Militar . A vítima apresentava sinais de espancamento, com várias marcas pelo corpo, após ter ocorrido uma luta corporal. Vizinhos denunciaram que frequentemente o casal passava por desentendimentos e ainda informaram que houve uma briga anterior.

Moradores disseram para a PM que o suspeito, ao perceber a aproximação de uma viatura, fugiu pulando o muro dos fundos da casa. Outra testemunha relatou que viu o indivíduo correndo em um pasto, em direção a uma lagoa.

A corporação realizou buscas, mas não conseguiu localizar o homem, que não foi identificado. Na casa onde ocorreu o crime não havia nenhum documento dele, porém ele deixou para trás um celular, este recolhido pelos policiais. O indivíduo seria de outra cidade e estava morando em Nova Venécia.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. A linha de investigação, no momento, é de que seria um crime de feminicídio. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.