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Violência

Mulher é encontrada morta com sinais de espancamento em Nova Venécia

Crime ocorreu na noite deste domingo (24). Vítima estava nua, apresentava marcas de espancamento além de ferimentos; suspeito fugiu ao ouvir a sirene de uma viatura
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 jul 2022 às 10:38

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 10:38

Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos foi encontrada morta com sinais de espancamento em Nova Venécia
Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos foi encontrada morta com sinais de espancamento em Nova Venécia Crédito: Polícia Civil
Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na noite de domingo (24) no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, segundo informações da polícia.
O corpo de Eliana foi encontrado nu, no chão do banheiro, e havia manchas de sangue no imóvel, de acordo com o relatório da Polícia Militar. A vítima apresentava sinais de espancamento, com várias marcas pelo corpo, após ter ocorrido uma luta corporal. Vizinhos denunciaram que frequentemente o casal passava por desentendimentos e ainda informaram que houve uma briga anterior.
Moradores disseram para a PM que o suspeito, ao perceber a aproximação de uma viatura, fugiu pulando o muro dos fundos da casa. Outra testemunha relatou que viu o indivíduo correndo em um pasto, em direção a uma lagoa.
A corporação realizou buscas, mas não conseguiu localizar o homem, que não foi identificado. Na casa onde ocorreu o crime não havia nenhum documento dele, porém ele deixou para trás um celular, este recolhido pelos policiais. O indivíduo seria de outra cidade e estava morando em Nova Venécia.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. A linha de investigação, no momento, é de que seria um crime de feminicídio. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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