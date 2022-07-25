Acusado de "importar" drogas para traficantes do ES é preso na Serra

Traficante conhecido como "Leidinho" foi preso em Jacaraípe neste domingo (24) Crédito: Divulgação/PF

Um traficante conhecido como "Leidinho" foi preso em um posto de gasolina de Jacaraípe, na Serra , na tarde deste domingo (24). Ele é acusado, segundo a Polícia Federal , de fornecer drogas de outros estados para traficantes do Espírito Santo, principalmente da Grande Vitória . A corporação informou que ele era considerado foragido da Justiça desde 2019.

A PF destacou que, contra Leidinho, havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles por tráfico de drogas. A polícia argumentou que ele morava em Jacaraípe, de onde comprava drogas de outros estados para vender a traficantes capixabas.

Conforme informou a Guarda Municipal da Serra, que também participou da ação para a prisão de Leidinho, um cerco operacional foi montado para prendê-lo. Foram encontrados dinheiro, talões de cheque e um documento falso com o traficante. A Polícia Federal disse que ele tentou se identificar com o nome falso, mas foi descoberto pelos agentes.