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Em Jacaraípe

Acusado de "importar" drogas para traficantes do ES é preso na Serra

Segundo a Polícia Federal, o traficante, conhecido como "Leidinho", morava em Jacaraípe, de onde fornecia drogas de outros estados para traficantes, principalmente da Grande Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jul 2022 às 10:17

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 10:17

Traficante conhecido como
Traficante conhecido como "Leidinho" foi preso em Jacaraípe neste domingo (24) Crédito: Divulgação/PF
Um traficante conhecido como "Leidinho" foi preso em um posto de gasolina de Jacaraípe, na Serra, na tarde deste domingo (24). Ele é acusado, segundo a Polícia Federal, de fornecer drogas de outros estados para traficantes do Espírito Santo, principalmente da Grande Vitória. A corporação informou que ele era considerado foragido da Justiça desde 2019.
A PF destacou que, contra Leidinho, havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um deles por tráfico de drogas. A polícia argumentou que ele morava em Jacaraípe, de onde comprava drogas de outros estados para vender a traficantes capixabas.
Conforme informou a Guarda Municipal da Serra, que também participou da ação para a prisão de Leidinho, um cerco operacional foi montado para prendê-lo. Foram encontrados dinheiro, talões de cheque e um documento falso com o traficante. A Polícia Federal disse que ele tentou se identificar com o nome falso, mas foi descoberto pelos agentes.
Leidinho foi levado à Supertintendência da Polícia Federal, em Vila Velha, onde foi formalizada a prisão em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao presídio.

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