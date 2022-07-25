Polícia investiga se presa após perseguição em Vitória usava carro para entregar drogas

Mulher presa com armas e drogas depois de perseguição em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi abordada na altura do bairro Eurico Salles. Dentro do carro, que tinha um adesivo de aplicativo de transporte particular, foram encontrados 134 frascos de lança-perfume, nove buchas e 29 tabletes de maconha, uma pistola calibre 9 mm com um carregador e 25 munições e dois celulares, além de R$ 500 em espécie.

Mulher foi presa na última sexta (22) com drogas e uma arma dentro de um carro Crédito: Divulgação/GMV

Segundo o comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, o carro em que a mulher estava já era monitorado pela guarda e pela Polícia Civil há alguns dias. As drogas, conforme o comandante, estavam escondidas em uma embalagem de entrega de produtos.

"Essa prisão foi uma parceria entre o serviço de inteligência da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Vitória com a Guarda Municipal. A gente já estava fazendo uma análise com relação ao deslocamento desse veículo, havia uma suspeita com relação ao veículo. A droga estava escondida em uma caixa de material utilizado para entrega. Ela tentou disfarçar esses objetos nessa caixa", contou o comandante.

Uma pistola calibre 9mm com 25 munições foi encontrada no carro Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcellos, da TV Gazeta, Fábio Rebello disse também que o carro era usado para transporte de mercadorias através do aplicativo. Ele afirmou que a mulher não tinha passagem pela polícia.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a suspeita, conduzida à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de numeração suprimida/raspada e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.