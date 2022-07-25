Polícia investiga se presa após perseguição em Vitória usava carro para entregar drogas

A Polícia Civil investiga se a mulher de 45 anos, presa depois de uma perseguição na Rodovia das Paneleiras, em Vitória, com drogas e armas dentro do carro que dirigia na última sexta-feira (22) usava o veículo para entregar entorpecentes na Grande Vitória. Além disso, há a suspeita de que a arma apreendida tenha sido utilizada em um crime.
A mulher, que não teve a identidade revelada, foi abordada na altura do bairro Eurico Salles. Dentro do carro, que tinha um adesivo de aplicativo de transporte particular, foram encontrados 134 frascos de lança-perfume, nove buchas e 29 tabletes de maconha, uma pistola calibre 9 mm com um carregador e 25 munições e dois celulares, além de R$ 500 em espécie.
Segundo o comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, o carro em que a mulher estava já era monitorado pela guarda e pela Polícia Civil há alguns dias. As drogas, conforme o comandante, estavam escondidas em uma embalagem de entrega de produtos.
"Essa prisão foi uma parceria entre o serviço de inteligência da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Vitória com a Guarda Municipal. A gente já estava fazendo uma análise com relação ao deslocamento desse veículo, havia uma suspeita com relação ao veículo. A droga estava escondida em uma caixa de material utilizado para entrega. Ela tentou disfarçar esses objetos nessa caixa", contou o comandante.
Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcellos, da TV Gazeta, Fábio Rebello disse também que o carro era usado para transporte de mercadorias através do aplicativo. Ele afirmou que a mulher não tinha passagem pela polícia.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a suspeita, conduzida à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de numeração suprimida/raspada e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.
Em relação à arma, as investigações prosseguem. Segundo a corporação, a arma apreendida foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.