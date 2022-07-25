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Na Rodovia das Paneleiras

Polícia investiga se presa após perseguição em Vitória usava carro para entregar drogas

Mulher de 45 anos foi presa na última sexta (22) com 134 frascos de lança-perfume, maconha e uma arma com munições; ela foi autuada por tráfico de drogas e porte de arma com numeração raspada
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jul 2022 às 08:04

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 08:04

Mulher presa com armas e drogas depois de perseguição na Rodovia das Paneleiras em Vitória
Mulher presa com armas e drogas depois de perseguição em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Polícia Civil investiga se a mulher de 45 anos, presa depois de uma perseguição na Rodovia das Paneleiras, em Vitória, com drogas e armas dentro do carro que dirigia na última sexta-feira (22) usava o veículo para entregar entorpecentes na Grande Vitória. Além disso, há a suspeita de que a arma apreendida tenha sido utilizada em um crime.
A mulher, que não teve a identidade revelada, foi abordada na altura do bairro Eurico Salles. Dentro do carro, que tinha um adesivo de aplicativo de transporte particular, foram encontrados 134 frascos de lança-perfume, nove buchas e 29 tabletes de maconha, uma pistola calibre 9 mm com um carregador e 25 munições e dois celulares, além de R$ 500 em espécie.
Mulher foi presa na última sexta (22) com drogas e uma arma dentro de um carro
Mulher foi presa na última sexta (22) com drogas e uma arma dentro de um carro Crédito: Divulgação/GMV
Segundo o comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, o carro em que a mulher estava já era monitorado pela guarda e pela Polícia Civil há alguns dias. As drogas, conforme o comandante, estavam escondidas em uma embalagem de entrega de produtos.
"Essa prisão foi uma parceria entre o serviço de inteligência da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Vitória com a Guarda Municipal. A gente já estava fazendo uma análise com relação ao deslocamento desse veículo, havia uma suspeita com relação ao veículo. A droga estava escondida em uma caixa de material utilizado para entrega. Ela tentou disfarçar esses objetos nessa caixa", contou o comandante.
Uma pistola calibre 9mm com 25 munições foi encontrada no carro
Uma pistola calibre 9mm com 25 munições foi encontrada no carro Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcellos, da TV Gazeta, Fábio Rebello disse também que o carro era usado para transporte de mercadorias através do aplicativo. Ele afirmou que a mulher não tinha passagem pela polícia.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a suspeita, conduzida à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de numeração suprimida/raspada e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.
Em relação à arma, as investigações prosseguem. Segundo a corporação, a arma apreendida foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.

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