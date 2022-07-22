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Com arma e drogas

Mulher é detida após perseguição na Rodovia das Paneleiras, em Vitória

No carro da suspeita de 45 anos havia mais de 100 frascos de lança-perfume e maconha escondidos em uma caixa de entrega de produtos; uma pistola com 25 munições também foi apreendida
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jul 2022 às 13:17

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 13:17

Mulher presa com armas e drogas depois de perseguição na Rodovia das Paneleiras em Vitória
Mulher presa com armas e drogas depois de perseguição em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Uma mulher de 45 anos foi presa após uma perseguição da Guarda Municipal na Rodovia das Paneleiras, em Vitória, nesta sexta-feira (22). O carro em que ela estava foi abordado na altura do bairro Eurico Salles e, no veículo, foram encontrados mais de 100 frascos de lança-perfume, além de maconha, arma, munições e dinheiro.
Ao todo, no veículo foram apreendidos 134 frascos de lança-perfume, nove buchas e 29 tabletes de maconha, uma pistola calibre 9 mm com um carregador e 25 munições e dois celulares, além de R$ 500 em espécie. 
Segundo o comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, o carro em que a mulher estava já era monitorado pela guarda e pela Polícia Civil há alguns dias. As drogas, conforme o comandante, estavam escondidas em uma embalagem de entrega de produtos.
"Essa prisão foi uma parceria entre o serviço de inteligência da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Vitória com a Guarda Municipal. A gente já estava fazendo uma análise com relação ao deslocamento desse veículo, havia uma suspeita com relação ao veículo. A droga estava escondida em uma caixa de material utilizado para entrega. Ela tentou disfarçar esses objetos nessa caixa", contou o comandante.
Ainda de acordo com Fábio Rebello, a mulher não tinha passagem pela polícia. A Guarda apurou que a pistola apreendida pode ter sido utilizada em um homicídio recente, mas outros detalhes sobre essa suspeita não foram passados pelo comandante.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a suspeita, conduzida à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de numeração suprimida/raspada e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.
Em relação à arma, as investigações prosseguem. Segundo a corporação, a arma apreendida foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.

Atualização

22/07/2022 - 5:12
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou a autuação da suspeita e o destino do material apreendido. O texto foi atualizado.
Mulher é detida após perseguição na Rodovia das Paneleiras, em Vitória

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