Mulher é detida após perseguição na Rodovia das Paneleiras, em Vitória

Mulher presa com armas e drogas depois de perseguição em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Uma mulher de 45 anos foi presa após uma perseguição da Guarda Municipal na Rodovia das Paneleiras, em Vitória , nesta sexta-feira (22). O carro em que ela estava foi abordado na altura do bairro Eurico Salles e, no veículo, foram encontrados mais de 100 frascos de lança-perfume, além de maconha, arma, munições e dinheiro.

Ao todo, no veículo foram apreendidos 134 frascos de lança-perfume, nove buchas e 29 tabletes de maconha, uma pistola calibre 9 mm com um carregador e 25 munições e dois celulares, além de R$ 500 em espécie.

Segundo o comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, o carro em que a mulher estava já era monitorado pela guarda e pela Polícia Civil há alguns dias. As drogas, conforme o comandante, estavam escondidas em uma embalagem de entrega de produtos.

"Essa prisão foi uma parceria entre o serviço de inteligência da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Vitória com a Guarda Municipal. A gente já estava fazendo uma análise com relação ao deslocamento desse veículo, havia uma suspeita com relação ao veículo. A droga estava escondida em uma caixa de material utilizado para entrega. Ela tentou disfarçar esses objetos nessa caixa", contou o comandante.

Ainda de acordo com Fábio Rebello, a mulher não tinha passagem pela polícia. A Guarda apurou que a pistola apreendida pode ter sido utilizada em um homicídio recente, mas outros detalhes sobre essa suspeita não foram passados pelo comandante.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que a suspeita, conduzida à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de numeração suprimida/raspada e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.

Em relação à arma, as investigações prosseguem. Segundo a corporação, a arma apreendida foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições. Já os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incinerados.

Atualização Após publicação desta matéria, a Polícia Civil informou a autuação da suspeita e o destino do material apreendido. O texto foi atualizado.