Catador é esfaqueado perto de crianças em praia de Vila Velha

Praia da Costa, em Vila Velha, onde o catador foi ferido Crédito: Carlos Alberto Silva

Um catador de recicláveis de 38 anos ficou ferido após levar facadas de um outro catador no meio de um parquinho de crianças na Praia da Costa, em Vila Velha , no início da noite de sábado (23). O ataque com faca teria acontecido após uma discussão entre a vítima e o agressor. O catador levou uma facada no peito e outra na barriga.

Segundo contou uma testemunha à TV Gazeta, os dois indivíduos haviam brigado em um primeiro momento sem a faca. Algum tempo depois o agressor voltou com uma faca, abordando e ferindo a vítima.

A pessoa que presenciou o caso e preferiu não se identificar disse o parque tinha cerca de 20 crianças, além dos responsáveis, no momento do ataque. As crianças se assustaram com o crime, e os pais as afastaram.

O catador de recicláveis foi atendido pelo Samu e encaminhado a um hospital da região. Não há informações sobre estado de saúde.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.