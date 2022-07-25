Homem é morto a tiros enquanto tomava banho em casa no Sul do ES

A Delegacia de Presidente Kennedy investiga o caso, mas ainda não há a identificação do suspeito pelo crime

Sobre o crime, que segue sob investigação da delegacia de Presidente Kennedy, a informação é de que até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.