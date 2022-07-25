Homem é morto a tiros enquanto tomava banho em casa no Sul do ES

Um homem foi assassinado na própria residência, enquanto tomava banho, no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O crime, segundo a Polícia Militar, foi registrado na localidade de Criador, na a madrugada deste domingo (24). Após os disparos, o suspeito fugiu.
O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. Segundo informações colhidas pelos militares no local, um homem encapuzado teria arrombado a casa e foi até o banheiro, onde a vítima tomava banho. Não houve detidos e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Sobre o crime, que segue sob investigação da delegacia de Presidente Kennedy, a informação é de que até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.