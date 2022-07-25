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Presidente Kennedy

Homem é morto a tiros enquanto tomava banho em casa no Sul do ES

Crime ocorreu na madrugada deste domingo (24), na localidade conhecida como Criador; polícia ainda não identificou o responsável pelo homicídio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jul 2022 às 10:10

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 10:10

Delegacia d Presidente Kennedy
A Delegacia de Presidente Kennedy investiga o caso, mas ainda não há a identificação do suspeito pelo crime  Crédito: Thales Rodrigues
Um homem foi assassinado na própria residência, enquanto tomava banho, no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O crime, segundo a Polícia Militar, foi registrado na localidade de Criador, na a madrugada deste domingo (24). Após os disparos, o suspeito fugiu.
O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. Segundo informações colhidas pelos militares no local, um homem encapuzado teria arrombado a casa e foi até o banheiro, onde a vítima tomava banho. Não houve detidos  e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Sobre o crime, que segue sob investigação da delegacia de Presidente Kennedy, a informação é de que até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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