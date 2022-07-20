Guarda consegue reanimar bebê após nascimento dentro de casa em Viana

Leonardo nasceu há poucas horas, mas já tem uma grande história para contar. O bebê veio ao mundo na manhã desta quarta-feira (20), mas nasceu sem respirar e precisou ser reanimado. Para isso, ele contou com a ajuda de Marília Gabriela Rosa, identificada como Agente Rosa, que atua na Guarda Municipal de Viana . O parto foi feito dentro da própria casa da família, de onde mãe e filho foram encaminhados para uma maternidade municipal de Cariacica

Tudo começou quando a Guarda Municipal, durante um patrulhamento de rotina, foi chamada por uma pessoa. A ajuda pedida não era por causa de um crime ou de uma ocorrência de trânsito, mas por uma mulher, moradora do bairro Marcílio de Noronha, que estava já em trabalho de parto.

Os guardas Rosa, Amazonas e Araújo foram direto para a residência da moradora. A agente Rosa, que é formada em enfermagem, foi a responsável por auxiliar no parto. O trabalho demandou ainda mais atenção, porque foram necessários procedimentos de reanimação para que o bebê ficasse bem.

"O bebê estava desacordado, sem sinais vitais. Pedi que a mãe ficasse deitada para fazer a manobra de ressuscitação. A criança não chorava e estava roxa. Após uns cinco minutos, a criança começou a chorar e conseguiu respirar " Agente Rosa - Guarda Municipal de Viana

Rosa, que é formada em enfermagem desde 2010, afirma que o nascimento de Leonardo não foi novidade na utilização dos primeiros socorros, mas que o parto foi um evento fora da rotina como guarda municipal. Ela comemorou o nascimento da criança e o trabalho em equipe.

"Equipe do Samu chegou e deu continuidade ao atendimento. A mãe e o bebê foram atendidos e sabemos que deu tudo certo, graças a Deus. Fico muito feliz e muito satisfeita com a atuação em conjunto. Feliz que a criança está bem", relata.

Criança nasceu dentro de casa com ajuda de guarda em Viana Crédito: Reprodução | Prefeitura de Viana