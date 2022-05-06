Mães protestam em Vila Velha contra morte de inocentes na guerra do tráfico

Um grupo de mães, familiares e amigos protesta, desde o início da noite desta sexta-feira (6), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, contra a morte de crianças e adolescentes atingidos por bala perdida na guerra do tráfico de drogas em cidades do Espírito Santo. Cartazes lembram os nomes de alguns inocentes mortos. Outro escrito diz: "Domingo é Dia das Mães e cadê nossos filhos?".
Manifestantes ocupam trecho em Vila Velha e pedem Justiça contra morte de inocentes
O protesto começou às 18h30. O grupo, que está vestido de branco, ocupa a faixa de pedestres apenas quando o semáforo fica fechado para os carros. O protesto acontece em frente a um supermercado atacadista, em um trecho no sentido do bairro Glória. Não há interdição no trânsito, como mostram as imagens do fotojornalista Fernando Madeira, de A Gazeta, que foi ao local.
Nesta sexta-feira (6), A Gazeta preparou uma reportagem especial com os rostos das crianças e adolescentes que foram vítimas da guerra do tráfico. A apuração do repórter Vinicius Zagoto mostra que há registros de homicídios em cidades da Grande Vitória, mas também no interior do Estado. Em dois anos, foram ao menos 10 crianças mortas.