Mães protestam em Vila Velha contra morte de inocentes na guerra do tráfico

O protesto começou às 18h30. O grupo, que está vestido de branco, ocupa a faixa de pedestres apenas quando o semáforo fica fechado para os carros. O protesto acontece em frente a um supermercado atacadista, em um trecho no sentido do bairro Glória. Não há interdição no trânsito, como mostram as imagens do fotojornalista Fernando Madeira, de A Gazeta, que foi ao local.