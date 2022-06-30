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Leonel Ximenes

ES finaliza semestre com menos de 500 homicídios: queda é de 15%

Na contramão do índice geral do Estado, Vila Velha apresenta aumento de 51% no número de assassinatos no período

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 19:30

Públicado em 

30 jun 2022 às 19:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Perícia da Polícia Civil onde DJ Thiago Crei foi encontrado morto
Perícia da Polícia Civil onde DJ Thiago Crei foi encontrado morto em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
Espírito Santo finaliza o primeiro semestre de 2022 com a marca de menos de 500 homicídios dolosos. Até a data de 29 de junho, o Estado contabilizava 466 mortes ante as 548 do mesmo período do ano anterior, havendo, assim, uma redução de 15% no índice de assassinatos. O mês de junho colaborou com a queda do índice dos seis primeiros meses do ano: foram, até dia 29, 59 crimes contra os 86 de todo o mês do ano passado.
Trata-se de um avanço, ainda que não haja nada para celebrar com a manutenção de mais de dois crimes, em média, por dia. Contudo, vale ressaltar que o primeiro semestre de 2021 teve 548 assassinatos, enquanto o de 2020, 594, e o de 2019, 506.

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De um modo geral, todas as regiões apresentam redução de homicídios, com destaque para a Noroeste, cujo patamar de queda é da ordem de 41%, com 49 crimes ocorridos em 2022 contra os 83 do ano anterior.
A grande pedra no sapato da segurança pública, no acumulado geral, fica por conta de Vila Velha. Aconteceram na cidade, até a publicação desta reportagem, 89 assassinatos – sem contar as ocorrências de crimes contra por homicídio em confronto com agente do Estado, lesão corporal seguida de morte e latrocínio –, o que significa que de cada cinco mortes no Espírito Santo, uma foi em solo canela-verde. Na segunda maior cidade do ES, o aumento no índice de crimes, de um semestre para outro, é de 51%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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