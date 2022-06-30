ES finaliza semestre com menos de 500 homicídios: queda é de 15%

O Espírito Santo
finaliza o primeiro semestre de 2022 com a marca de menos de 500 homicídios dolosos. Até a data de 29 de junho, o Estado contabilizava 466 mortes ante as 548 do mesmo período do ano anterior, havendo, assim, uma redução de 15% no índice de assassinatos. O mês de junho colaborou com a queda do índice dos seis primeiros meses do ano: foram, até dia 29, 59 crimes contra os 86 de todo o mês do ano passado.
Trata-se de um avanço, ainda que não haja nada para celebrar com a manutenção de mais de dois crimes, em média, por dia. Contudo, vale ressaltar que o primeiro semestre de 2021 teve 548 assassinatos, enquanto o de 2020, 594, e o de 2019, 506.
De um modo geral, todas as regiões apresentam redução de homicídios, com destaque para a Noroeste, cujo patamar de queda é da ordem de 41%, com 49 crimes ocorridos em 2022 contra os 83 do ano anterior.
A grande pedra no sapato da segurança pública, no acumulado geral, fica por conta de Vila Velha
. Aconteceram na cidade, até a publicação desta reportagem, 89 assassinatos – sem contar as ocorrências de crimes contra por homicídio em confronto com agente do Estado, lesão corporal seguida de morte e latrocínio –, o que significa que de cada cinco mortes no Espírito Santo, uma foi em solo canela-verde. Na segunda maior cidade do ES, o aumento no índice de crimes, de um semestre para outro, é de 51%.