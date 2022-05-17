Arnaldinho Borgo se irrita com humorista que brincou com Vila Velha

Arnaldinho Borgo
não curtiu; aliás, mais do que isso, reagiu com mau humor. O prefeito de Vila Velha
do Podemos entrou no perfil da humorista Lara Santana
nas redes sociais e a criticou de uma forma virulenta por ela ter feito o vídeo “E foi assim que Vila Velha foi criada”.
No vídeo, a humorista, no papel de Deus, diz que vai criar Vila Velha e que a cidade será a “Veneza Capixaba”, numa alusão às constantes enchentes que atingem o município. “Vai funcionar só quando chove [Veneza], e em vez de rio terá esgoto”, ironiza o “criador”, que também brinca com a fama canela-verde de cidade-dormitório e de local de moradia de BBBs.
Arnaldinho, entretanto, não gostou da brincadeira e foi no Instagram da comediante reclamar: “Sua piada é velha. Acho que deve respeito a nossa nova cidade. Que nasceu há 485 anos e há dois anos vive uma nova realidade. Se antes as pessoas riam e achavam que éramos dormitório, agora vivem a nova Vila Velha. Que respeita às pessoas (sic), promove desenvolvimento, a que mais gerou emprego e abriu novos negócios, mas acima de tudo, grita para todos que o orgulho de ser capixaba nasceu aqui”, postou o irado prefeito no perfil da Lara Santana no Instagram
.
Mas parece que a maioria dos seguidores da atriz e roteirista curtiu o vídeo, que faz parte da série “Criando ….” Além de Vila Velha, ela já brincou com Vitória, Serra, Cariacica
, Linhares, Cachoeiro, Guarapari, Aracruz, Domingos Martins e Colatina, além da Praia Secreta, Bacutia e da Guarderia. Dos quase 800 comentários postados até o começo da noite desta segunda (16), a grande maioria foi de aprovação à brincadeira. Só de curtidas são quase 12 mil.
A coluna apurou que o prefeito ficou especialmente irritado porque a brincadeira foi feita na semana em que a cidade comemora a Colonização do Solo Espírito-Santense, data que será lembrada com festas e eventos culturais, de quinta (19) até segunda (23).
A propósito, se chover, tomara que seja uma chuva
fraquinha para não estragar a festa dos canelas-verdes (este colunista incluído). Porque se cair um pouquinho de água acima do normal, haja engarrafamento de gôndolas. Glub!