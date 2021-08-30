Conheça a mente por trás de "O Parcial", página capixaba de humor

Vitor Magnoni é publicitário e o dono da página de humor do Instagram O Parcial Crédito: Instagram | @vitormagnoni

O publicitário conta que retomou oficialmente o Instagram da página há cerca de um ano, em agosto de 2020. "Antes disso, era em formato de blog, em períodos curtos em que eu acabava desistindo. A motivação desta vez eu não lembro bem, mas certamente foi por conta da pandemia. Uma forma de me distrair e ter um hobby", disse.

Com um humor crítico que faz jus ao nome, "O Parcial" começou como uma atividade de lazer na vida de Vitor e hoje ainda segue longe de ser um veículo de comunicação sério. "É um perfil de humor que usa o formato jornalístico para fazer comunicação. Há ainda quem comente: 'Vocês estão sendo muito parciais'. Mas a brincadeira é essa", detalhou o publicitário.

Assuntos como o cotidiano e o comportamento do capixaba "caíram na graça" dos moradores do Espírito Santo . Vitor conta que pauta para fazer as postagens é o que não falta. "O que deu muito sucesso é o comportamento mais fechado do capixaba, geralmente ele não dá nem bom dia para o vizinho. É uma forma caricata do comportamento dos moradores daqui. É claro que existem exceções", relembrou Vitor.

Oficialmente, o capixaba toma conta do perfil sozinho e até brinca dizendo que se considera uma "redação jornalística". Vitor também conta com a contribuição de amigos, que têm acesso às primeiras ideias de publicação e podem opinar sobre os temas. "Mando para saber o que eles acham, se estou pegando pesado", confessa.

ALCANCE DA PÁGINA

Durante a entrevista à CBN Vitória, o publicitário explicou um pouco sobre como funciona o processo de publicação e relatou que, em cada post, pensa na possibilidade de as pessoas não entenderem o recado ou até interpretarem de forma negativa. "A cada publicação que faço, posto pensando: 'Vai dar ruim'. Existe o medo. O perfil está crescendo muito e o alcance que tenho hoje não é o mesmo de três meses atrás", disse.

Apesar do receio com relação a algumas postagens, o publicitário ainda não sofreu nenhuma represália por conta do humor ácido e nem "foi cancelado", mas confessa que falar sobre o cenário político é um pouco complicado. "Alguns assuntos eu evito abordar. Sei que se eu for postar, vou ser 'pesado'. Então espero diluir esse conteúdo em pautas menores. As mais legais que eu crio são as que eu consigo rir escrevendo", completou.

PARCERIA COM A GAZETA

A Gazeta, com os conteúdos publicados no "O Parcial" agora é parceiro de, com os conteúdos publicados no Divirta-se . A estreia aconteceu na última sexta-feira (27) e Vitor relatou como está sendo encarar a novidade. "Estou muito feliz, é uma grande conquista. Admiro o veículo e a empresa, já fui estagiário da CBN no time comercial e agora estou voltando como conteúdo", contou.