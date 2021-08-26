"A Lenda de Candyman" estreia nos cinemas do ES; confira os horários

Cena do filme "A Lenda de Candyman" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

O mito urbano Candyman ganha mais uma versão cinematográfica nesta quinta-feira (26), com o longa “A Lenda de Candyman”. O assassino que assombra com o seu gancho ao ser invocado por seu nome sendo repetido cinco vezes em frente a um espelho - ao estilo loira do banheiro - já foi retratado nas telonas três vezes, numa sequência que teve início em 1992, no filme estrelado por Tony Tood, “O Mistério de Candyman”.

Em sua mais recente versão, a história conta com atuação de Yahya Abdul-Mateen II, que interpreta o artista visual Anthony McCoy. Seu personagem se interessa pela lenda do espírito que ronda o Bairro de Cabrini Green, em Chicago, e acada se aprofundando na história através de sua arte, a usando como inspiração. O que ele não esperava era que o tal Candyman retornasse, assombrando assim os moradores de classe alta do bairro que anteriormente era um setor de habitação popular.

“A Lenda de Candyman” tem direção de Nia da Costa (Passando dos Limites) e conta com roteiro de Jordan Peele (Corra!/Nós) ao lado de Win Rosenfeld (Infiltrado na Klan), formando uma equipe de peso neste lançamento. O trailer mostra um terror com grande pegada de suspense e dá pistas das cenas que prometem amedrontar o público. No ES o filme estreia em sete cinemas (confira a lista completa abaixo).

Mas, para quem não tem estômago para uma história aterrorizante, a semana também traz outras novidades. Para os papais e mamães a dica é “Pedro Coelho 2”, continuação da animação baseada no livro de Beatrix Potter. Já para os amantes de ação, a opção é o lançamento de “Infiltrado”, longa protagonizado por Jason Statham.

Vale lembrar que todos os municípios que contam com salas de cinemas estão classificados como risco baixo de contágio da Covid-19, conforme o 69º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, os locais em questão podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

Mantendo os devidos cuidados, os cinéfilos podem se esbaldar com uma gama de opções, que também inclui a comédia “Free Guy”, o infantil “O Poderoso Chefinho 2” e vários outros. Confira a grade da semana abaixo:

ESTREIA

A LENDA DE CANDYMAN

91 min / Terror

Direção: Nia DaCosta / Elenco: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Sinopse: Em "A Lenda de Candyman", em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Candyman (Tony Todd) assolou a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen III) e sua namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright (Teyona Parris), se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7: 19h30, 21h50 (leg); 17h10 (dub).





19h30, 21h50 (leg); 17h10 (dub). Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 19h20, 21h40.





19h20, 21h40. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 19h30, 21h30.





19h30, 21h30. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 15h, 17h30, 20h.





15h, 17h30, 20h. Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h20, 19h10 (dub); 21h10 (leg).





17h20, 19h10 (dub); 21h10 (leg). Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h25, 21h25 (leg); 19h30 (dub).





Cine Unimed, sala 1 (dub): 17h, 19h, 21h.





17h, 19h, 21h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 17h15, 19h15. Sala 2 (leg): 21h15.

INFILTRADO

119 min / Ação, Suspense

Direção: Guy Ritchie / Elenco: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett



Sinopse: Em "Infiltrado", um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6: 20h50 (leg); 15h, 18h (dub).





20h50 (leg); 15h, 18h (dub). Multiplex Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 16h30, 19h, 21h30.





16h30, 19h, 21h30. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h30. Sala 2 (dub): 20h.





18h30. 20h. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 20h.





20h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h, 21h15.





19h, 21h15. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 19h, 21h45.





19h, 21h45. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h15 (leg); 16h50, 18h40 (dub).





19h15 (leg); 16h50, 18h40 (dub). Cine Jardins, sala 1: 16h40, 20h40.





16h40, 20h40. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h50, 21h (exceto segunda).





18h50, 21h (exceto segunda). Cine Ritz Perim Center , sala 3: 16h20, 18h40 (dub); 21h (leg).





16h20, 18h40 (dub); 21h (leg). Cine Ritz Conceição, sala 1 (leg): 21h (exceto segunda). Sala 3 (dub): 19h, 21h20 (exceto segunda).





21h (exceto segunda). 19h, 21h20 (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 16h20, 18h45, 21h10.

PEDRO COELHO 2 - O FUGITIVO

93 min / Comédia, Aventura, Família

Direção: Will Gluck / Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo



Sinopse: Em "Pedro Coelho 2: O Fugitivo", Bea, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 14h, 16h20, 18h40. Sala 7 (dub): 14h50.





14h, 16h20, 18h40. Sala 7 (dub): 14h50. Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 14h, 16h20, 18h40. Sala 3 (dub): 15h25.





14h, 16h20, 18h40. 15h25. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h.





15h, 17h, 19h. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h30. Sala 2 (dub): 16h, 18h.





14h30. Sala 2 (dub): 16h, 18h. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 14h30, 16h20.





14h30, 16h20. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h (sábado e domingo); 16h15.





14h (sábado e domingo); 16h15. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h, 17h, 19h.





15h, 17h, 19h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo); 17h. Sala 5 (dub): 14h30 (sábado e domingo); 16h30, 18h30.

JOGO DO PODER

124 min / Drama, Biografia

Direção: Costa-Gavras / Elenco: Christos Loulis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans



Sinopse: Em "Jogo do Poder", um relato transparente sobre a agenda oculta da Europa expõe o que realmente acontece em seus corredores de poder. Revelando as razões para a crise na Grécia ter acontecido, foi travada uma das mais espetaculares e controversas batalhas na história política. Mas a verdadeira história do que aconteceu é quase inteiramente desconhecida, principalmente porque grande parte dos verdadeiros negócios da União Europeia ocorre a portas fechadas.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2: 18h40.

EDIFÍCIO GAGARINE

98 min / Drama

Direção: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh / Elenco: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven



Sinopse: Com a comunidade de Gagarine enfrentando despejo em massa antes da cidade ser demolida, Youri (Alseni Bathily), um jovem amante de ciência e obsessivo com viagem temporal, se mantém ocupado preservando o local e tornando-se, com isso, popular. Logo ele encontra Diana (Lyna Khoudri), uma jovem igualmente inteligente que o ajuda a obter equipamentos para continuar sua missão.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1: 18h50 (exceto segunda).

EM CARTAZ

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 16h10, 19h, 21h45. Sala 8 (dub): 15h10, 17h55, 20h40.





16h10, 19h, 21h45. 15h10, 17h55, 20h40. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 20h25. Sala 6 (dub): 15h50, 18h35, 21h20.





20h25. 15h50, 18h35, 21h20. Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 19h, 21h25.





19h, 21h25. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h20, 20h30.





16h20, 20h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h20, 20h30.





16h20, 20h30. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40, 19h.





16h40, 19h. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 15h20, 18h, 20h40.





15h20, 18h, 20h40. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h10.





21h10. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h10 (leg); 16h15, 18h40 (dub).





21h10 (leg); 16h15, 18h40 (dub). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda).





21h (exceto segunda). Cine Ritz Perim Center , sala 2 (dub): 16h, 18h30.





16h, 18h30. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h20 (exceto segunda).





19h, 21h20 (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 19h. Sala 3 (dub): 16h10, 21h; 18h30(3D).

ALICE E O PREFEITO

103 min / Comédia dramática, Drama, Comédia

Direção: Nicolas Pariser / Elenco: Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi



Sinopse: Depois de 30 anos na vida política, o prefeito de Lyon, Paul Théraneau (Fabrice Luchini), passa por uma situação complicada. Suas ideias estão acabando, a popularidade começa a decair, e ele entra em um grande vazio existencial. Para solucionar o problema, Paul contrata uma jovem e brilhante filósofa.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1: 14h40 (exceto sábado e domingo).

EMA

107 min / Drama, Suspense

Direção: Pablo Larraín/ Elenco: Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal, Paola Giannini



Sinopse: Em "Ema", um coreógrafo (Gael García Bernal) está trabalhando em sua nova instalação, que reúne projeções e dança, ao mesmo tempo em que enfrenta problemas no relacionamento com a esposa, Ema (Mariana Di Girolamo), uma bailarina que integra sua equipe. Há pouco tempo, ambos devolveram à adoção o jovem Paco, após ele ter causado um incêndio em casa que queimou boa parte do rosto da irmã de Ema. A situação criou entre eles uma imensa lacuna e, sem conseguirem se entender, resolvem que o melhor é se separar.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2: 20h50.

CAMINHOS DA MEMÓRIA

114 min / Ficção científica, Romance, Suspense

Direção: Lisa Joy/ Elenco: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton



Sinopse: Em um futuro distópico no qual Miami sofreu severas consequências com o aquecimento global e tornou-se praticamente submersa, um investigador particular é uma das maiores referências quando se trata de recapturar memórias perdidas ou distantes e devolvê-las a seus contratantes. Mas quando ele percebe um conflito pessoal com uma de suas clientes, a situação torna-se complicada.

HORÁRIOS





Cinemark Vitória, sala 1: 17h40.





17h40. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h20.





16h20. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h.



O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 14h10. Sala 5 (dub): 15h25, 18h10.





14h10. 15h25, 18h10. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 15h. Sala 5 (dub): 14h10, 16h45.





15h. 14h10, 16h45. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 15h, 17h15. Sala 5 (dub): 16h30; 14h15 (sábado e domingo).





15h, 17h15. 16h30; 14h15 (sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h50. Sala 4 (dub): 18h30.





15h50. 18h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h50 . Sala 2 (dub): 18h30.





15h50 18h30. Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h40 (sábado e domingo).





14h40 (sábado e domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40.





16h40. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h15 (sábado e domingo); 15h45.





13h15 (sábado e domingo); 15h45. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 19h10.





19h10. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h (sábado e domingo); 19h.





17h (sábado e domingo); 19h. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h35 (sábado e domingo).





14h35 (sábado e domingo). Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 16h40.





16h40. Cine Ritz Perim Center , sala 1 (dub): 18h20.





18h20. Cine Ritz Piúma (dub): 15h (sábado e domingo).





15h (sábado e domingo). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).





19h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 14h45 (sábado e domingo). Sala 4 (dub): 16h15.

O HOMEM NAS TREVAS 2

172 min / Terror, Suspense

Direção: Rodolfo Sayagues / Elenco: Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn Grace e mais



Sinopse: "O Homem nas Trevas 2" é a continuação de "O Homem nas Trevas" (2016), que trazia um deficiente visual aterrorizando os invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do passado voltam para cobrar seu preço.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 21h10.





21h10. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h45.





20h45. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 18h10.





18h10. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 20h30 (exceto segunda, terça e quarta).





20h30 (exceto segunda, terça e quarta). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 21h30.

A BOA ESPOSA

109 min / Comédia

Direção: Martin Provost / Elenco: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky e mais



Sinopse: Em "A Boa Esposa", Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) e seu marido dirigem a escola de limpeza de Bitche, na região da Alsácia, há muitos anos. Sua missão é treinar adolescentes para se tornarem donas de casa perfeitas no momento em que se espera que as mulheres sejam subservientes ao marido. Após a morte repentina do marido, Paulette descobre que a escola está à beira da falência e tem que assumir suas responsabilidades. Mas enquanto os preparativos estão em andamento para o melhor programa de TV da competição doméstica, ela e suas animadas alunas começam a questionar suas crenças enquanto os protestos de maio de 1968 em todo o país transformam a sociedade ao seu redor.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2: 14h30 (exceto sábado e domingo).

DOIS + DOIS

105 min / Comédia

Direção: Marcelo Saback/ Elenco: Marcelo Serrado, Carol Castro, Roberta Rodrigues e mais



Sinopse: "Dois + Dois" acompanha Diogo e Emília, um casal que está junto há 16 anos e que se encontra em meio a uma fase monótona. Porém, tudo vira de cabeça pra baixo quando eles descobrem que Ricardo e Bettina, seus melhores amigos, possuem um casamento aberto e praticam troca de casais. Agora, seus amigos tentam convencê-los de que é possível ser feliz levando esse estilo de vida.

HORÁRIO:





Cine Unimed Cachoeiro, sala 4: 18h50.

O ESQUADRÃO SUICIDA

172 min / Aventura, Ação, Fantasia

Direção: James Gunn / Elenco: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e mais



Sinopse: Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 15h30, 18h30, 21h30. Sala 4 (dub): 17h20, 20h30.





15h30, 18h30, 21h30. 17h20, 20h30. Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 17h45, 20h50. Sala 4: 20h20 (leg); 14h15, 17h15 (dub).





17h45, 20h50. 20h20 (leg); 14h15, 17h15 (dub). Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 19h, 21h45.





19h, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 17h50, 20h15.





17h50, 20h15. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 17h50, 20h15.





17h50, 20h15. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h15.





21h15. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 18h20, 21h15.





18h20, 21h15. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h.





19h. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 21h.





21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 18h (exceto segunda, terça e quarta).





18h (exceto segunda, terça e quarta). Cine Ritz Perim Center , sala 1 (dub): 20h30.





20h30. Cine Ritz Piúma (dub): 21h.





21h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 18h25, 21h.

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h20.





17h20. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 17h30 (exceto segunda, terça e quarta).





17h30 (exceto segunda, terça e quarta). Cine Ritz Perim Center , sala 1 (dub): 16h20.





16h20. Cine Ritz Piúma (dub): 17h.





17h. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h45 (sábado e domingo).

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO

116 min/ Animação, Comédia, Família



Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green

Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.

HORÁRIOS





Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 16h30.



TEMPO

108 min / Suspense

Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 2: 16h40.





16h40. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h, 21h30.





17h, 21h30. Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub): 20h50.





20h50. Cine Ritz Piúma (dub): 19h.

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense

Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 20h55.





20h55. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 21h.





21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 19h30 (exceto segunda, terça e quarta).





19h30 (exceto segunda, terça e quarta). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 20h30.

VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.