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Cinema

'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' ganha trailer que mostra retorno de Dr. Octopus

Doutor Estranho também aparece em prévia do filme que estreia em dezembro

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2021 às 10:36
Tom Holland interpreta o Homem-Aranha
Tom Holland interpreta o Homem-Aranha Crédito: Reprodução / Marvel
A Marvel e a Sony divulgaram na noite desta segunda-feira (23) o primeiro trailer oficial de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". A prévia mostra o retorno de Doutor Octopus, vilão interpretado por Alfred Molina e que apareceu em "Homem-Aranha 2" (2004). O vídeo também apresenta Peter Parker (Tom Holland) interagindo com o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch).
O trailer começa com Parker vivendo o drama de todos saberem que ele é o Homem-Aranha -a identidade do herói foi dedurada por Mistério no filme anterior "Homem-Aranha: Longe de Casa".
"Você não se sente aliviado? Agora que todo mundo sabe [sua identidade], você não precisa mais se esconder", indaga MJ (Zendaya). Mas Parker não está muito satisfeito. É quando ele procura Doutor Estranho para saber se é possível que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha.
A prévia mostra Doutor Estranho fazendo um feitiço para que isso aconteça, enquanto o herói adolescente começa a indagar se a magia vai afetar também a memória de pessoas próximas como MJ.
No fim do trailer, surge Doutor Octopus que diz: "Olá, Peter." "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" estreia no dia 16 de dezembro.

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