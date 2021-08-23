Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Rayssa Leal participa de vídeo promocional do filme 'Space Jam: Um Novo Legado'

A medalhista olímpica de 13 anos interage com Pernalonga na chamada da HBO Max

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 09:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 09:38
Prata em Tóquio, Rayssa Leal participa de divulgação do filme Space Jam
Prata em Tóquio, Rayssa Leal participa de divulgação do filme Space Jam Crédito: YouTube / HBO Max
Rayssa Leal, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, interage com o personagem Pernalonga no vídeo promocional de Space Jam: Um Novo Legado. O filme já está disponível no streaming HBO Max.
A skatista de 13 anos, que fez história nos jogos olímpicos, encontra o famoso coelho dos desenhos animados, que tenta se gabar de seus feitos. Ao descobrir quem é Rayssa, ele quer levá-la para o seu time: "bem melhor que o Patolino", brinca Pernalonga.
O vídeo foi para as redes sociais e plataformas da HBO Max. "Pernalonga não pode ver um astro dos esportes que já quer fazer amizade, né, Rayssa Leal?", diz a legenda.
A continuação do sucesso de 1996, Space Jam: O Jogo do Século, com a estrela do basquete Michael Jordan, traz agora o astro LeBron James no papel principal. O jogador e seu filho ficam presos em um mundo digital criado por uma Inteligência Artificial. O time dos sonhos de LeBron e dos personagens Looney Tunes precisa vencer os campeões digitais na quadra para voltar para a casa.

Veja Também

Rayssa Leal é a atleta mais citada em rede social durante Olimpíada

Tênis de Rayssa Leal, prata em Tóquio, vira sensação; veja outros modelos

Famosos comemoram medalha de Rayssa Leal, a fadinha do skate

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos Streaming hbo max
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados