Rayssa Leal participa de vídeo promocional do filme 'Space Jam: Um Novo Legado'

Prata em Tóquio, Rayssa Leal participa de divulgação do filme Space Jam Crédito: YouTube / HBO Max

Rayssa Leal, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, interage com o personagem Pernalonga no vídeo promocional de Space Jam: Um Novo Legado. O filme já está disponível no streaming HBO Max.

A skatista de 13 anos, que fez história nos jogos olímpicos, encontra o famoso coelho dos desenhos animados, que tenta se gabar de seus feitos. Ao descobrir quem é Rayssa, ele quer levá-la para o seu time: "bem melhor que o Patolino", brinca Pernalonga.

O vídeo foi para as redes sociais e plataformas da HBO Max. "Pernalonga não pode ver um astro dos esportes que já quer fazer amizade, né, Rayssa Leal?", diz a legenda.