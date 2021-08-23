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Cinema

Cena de 'Missão: Impossível 7' mostra trem despencando em penhasco

Longa teve problemas pela pandemia e deve chegar em maio de 2022

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2021 às 16:08
Trem cai de penhasco em cena de filme
Trem cai de penhasco em cena de filme "Missão: Impossível" Crédito: Reprodução/BBC
As gravações da sétima versão do filme "Missão: Impossível" estão acontecendo. E uma cena de um trem despencando de um penhasco já viraliza nas redes sociais.
Nas imagens, é possível ver o trem descarrilando e caindo. Tudo foi filmado, até mesmo com auxílio de um helicóptero, para o longa que tem previsão de estreia para maio de 2022.
A cena foi filmada em Derbyshire, um condado na região de Midlands Oriental, na Inglaterra. A estrela maior do filme, o ator, Tom Cruise, 59, estava no local para testemunhar a queda da locomotiva.
A construção do set de filmagens acontecia há meses, porém as filmagens haviam sido canceladas por causa da Covid-19. "Missão: Impossível" é uma das maiores franquias de Hollywood. O sétimo filme da franquia foi um dos primeiros a interromper os trabalhos em Veneza, na Itália, em fevereiro de 2020.
Tom Cruise conseguiu algumas brechas para gravar cenas do filme por vários locais do mundo. Em julho, o governo da Noruega abriu uma exceção para Cruise e sua equipe filmarem partes do novo "Missão: Impossível"no país no outono, abrindo mão de exigências de quarentena.

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No mesmo mês, o astro conseguiu ter isenção à regra de não entrar em países por causa da Covid-19 assim como toda a equipe do longa. Eles tiveram o aval para voltar a gravar pelos próximos meses no Reino Unido.
Em julho de 2021, tudo foi interrompido de novo por duas semanas depois que algumas pessoas que trabalhavam na produção foram diagnosticadas com coronavírus. Em outubro de 2020 haviam sido 12 pessoas.
O estúdio de cinema não informou quem ou quantas pessoas tiveram exames positivos mais recentemente, mas o jornal britânico The Sun disse que o astro Tom Cruise não era uma delas.

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