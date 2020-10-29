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Cinema

Novo 'Missão Impossível' tem 12 pessoas do set com Covid e corre risco de novo atraso

Equipe continua na Itália, mas sem previsão de retomar gravações

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 11:44
Tom Cruise em cena de 'Missão Impossível: Efeito Fallout
Tom Cruise em cena de 'Missão Impossível: Efeito Fallout" Crédito: Divulgação/Paramount
O novo filme "Missão Impossível" voltou a ter suas gravações suspensas após 12 pessoas do set receberem diagnóstico positivo para a Covid-19. A equipe, que inclui o astro Tom Cruise, 58, continuam em Veneza, onde aconteciam as gravações, enquanto tentam rastrear pessoas que tiveram contato com os diagnosticados.
Segundo o jornal Daily Mail, Tom Cruise e o diretor Christopher McQuarrie, que não estão entre os profissionais com a doença, foram vistos em uma suposta reunião para discutir o futuro do sétimo filme da franquia, em um hotel na cidade italiana, nesta quarta-feira (28). A publicação relata desânimo do ator durante o encontro.
As especulações sobre uma crise no set de filmagens começou na semana passada, quando 150 figurantes foram informados de que não haveriam as gravações que estavam programadas para a última quinta-feira à noite. Nenhuma razão foi dada inicialmente, mas houve suspeita de um caso isolado de Covid-19 entre a equipe.

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Na última segunda-feira (26), o jornal The Sun afirmou que não se tratava de um caso isolado, mas sim de 12 pessoas diagnosticadas com a doença, e que agentes de saúde já estavam rastreando com quem elas teriam tido contato. A publicação chegou a afirmar que um dos sets foi visto sendo desmontado.
As gravações do sétimo filme "Missão Impossível", que está sendo captados na Itália, já tinham sido interrompidas no início do ano, por causa da pandemia. Nesse período, as filmagens ficaram restritas a um set montado na Noruega. A expectativa inicial era de que filme sairia em novembro de 2021.

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