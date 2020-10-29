Novo 'Missão Impossível' tem 12 pessoas do set com Covid e corre risco de novo atraso

Tom Cruise em cena de 'Missão Impossível: Efeito Fallout" Crédito: Divulgação/Paramount

O novo filme "Missão Impossível" voltou a ter suas gravações suspensas após 12 pessoas do set receberem diagnóstico positivo para a Covid-19. A equipe, que inclui o astro Tom Cruise, 58, continuam em Veneza, onde aconteciam as gravações, enquanto tentam rastrear pessoas que tiveram contato com os diagnosticados.

Segundo o jornal Daily Mail, Tom Cruise e o diretor Christopher McQuarrie, que não estão entre os profissionais com a doença, foram vistos em uma suposta reunião para discutir o futuro do sétimo filme da franquia, em um hotel na cidade italiana, nesta quarta-feira (28). A publicação relata desânimo do ator durante o encontro.

As especulações sobre uma crise no set de filmagens começou na semana passada, quando 150 figurantes foram informados de que não haveriam as gravações que estavam programadas para a última quinta-feira à noite. Nenhuma razão foi dada inicialmente, mas houve suspeita de um caso isolado de Covid-19 entre a equipe.

Na última segunda-feira (26), o jornal The Sun afirmou que não se tratava de um caso isolado, mas sim de 12 pessoas diagnosticadas com a doença, e que agentes de saúde já estavam rastreando com quem elas teriam tido contato. A publicação chegou a afirmar que um dos sets foi visto sendo desmontado.