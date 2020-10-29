Khloé Kardashian revela que teve coronavírus e relata sintomas

A empresária e socialite americana Khloé Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram/khloekardashian

Khloé Kardashian, 36, revelou, em um vídeo promocional do reality Keeping Up with the Kardashian (E!), que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Deitada em sua cama, ela relata alguns sintomas e conclui: "Essa merda é real".

"Acabei de descobrir que estou com corona. Eu estou ficando no meu quarto. Vai ficar tudo bem, mas fiquei muito mal por uns dois dias. Vomitando, tremendo, quente e depois fria. Eu sofro de enxaqueca, mas essa foi a dor de cabeça mais louca que já tive, não diria que é enxaqueca. Meu peito queima quando eu tusso", relata Khloé.

Kim Kardashian, 40, e a mãe das socialites, Kris Jenner, 64, também aparecem no vídeo demonstrando preocupação com Khloé. "Agora ela está ficando assustada e muito nervosa com isso", afirmou a irmã. "Eu estava no telefone com todos os médicos que me atenderam para encontrar alguém que pudesse ajudá-la", completou a mãe.

Durante a pandemia, Khloé reatou o relacionamento com seu ex-marido, Tristan Thompson, 29, após os dois se aproximarem por causa da filha, True, 2. A separação dois dois aconteceu depois de a socialite descobrir que Tristan a traiu com Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner (meia-irmã da Kardashian).