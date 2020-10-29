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Saúde

Khloé Kardashian revela que teve coronavírus e relata sintomas

Anúncio foi feito em vídeo promocional da série da família no E!

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 11:26
A empresária e socialite americana Khloé Kardashian
A empresária e socialite americana Khloé Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram/khloekardashian
Khloé Kardashian, 36, revelou, em um vídeo promocional do reality Keeping Up with the Kardashian (E!), que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Deitada em sua cama, ela relata alguns sintomas e conclui: "Essa merda é real".
"Acabei de descobrir que estou com corona. Eu estou ficando no meu quarto. Vai ficar tudo bem, mas fiquei muito mal por uns dois dias. Vomitando, tremendo, quente e depois fria. Eu sofro de enxaqueca, mas essa foi a dor de cabeça mais louca que já tive, não diria que é enxaqueca. Meu peito queima quando eu tusso", relata Khloé.
Kim Kardashian, 40, e a mãe das socialites, Kris Jenner, 64, também aparecem no vídeo demonstrando preocupação com Khloé. "Agora ela está ficando assustada e muito nervosa com isso", afirmou a irmã. "Eu estava no telefone com todos os médicos que me atenderam para encontrar alguém que pudesse ajudá-la", completou a mãe.
Durante a pandemia, Khloé reatou o relacionamento com seu ex-marido, Tristan Thompson, 29, após os dois se aproximarem por causa da filha, True, 2. A separação dois dois aconteceu depois de a socialite descobrir que Tristan a traiu com Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner (meia-irmã da Kardashian).
No ar desde 2007, o reality Keeping Up with the Kardashians (acompanhando os Kardashians, em tradução livre) vai ter seus últimos episódios inéditos exibidos em 2021. O término do programa foi anunciado no mês passado por Kim Kardashian, em suas redes sociais. "Com o coração pesado que tomamos a difícil decisão", disse ela.

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