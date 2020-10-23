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Saúde

MC Marcinho deixa o CTI após 11 dias por complicações pela Covid-19

Artista se recupera da doença e faz alerta: 'Se cuidem'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 12:09

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:09

Mc Marcinho
Mc Marcinho Crédito: Reprodução/Instagram/Mc Marcin
O cantor de funk MC Marcinho, 42, recebeu alta do CTI nesta quinta-feira (22) após complicações no pulmão em decorrência da Covid-19. Nas redes sociais, mandou uma mensagem aos fãs. Ele passou 11 dias internado.
"Queria agradecer as orações daqueles que têm orado por mim. Saí do CTI e vim para o leito. Foram 11 dias difíceis, não foi brincadeira. Essa doença é agressiva e mata. Cuidem-se. Que essa vacina possa chegar o mais rápido possível", disse.
Marcinho chegou com 80% do pulmão comprometido. Ele não precisou ser intubado.
Ver essa foto no Instagram

o cantor vem se recuperando da covid 19. ??

Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho) em

Essa não é a primeira vez que o artista dá um susto no público. O funkeiro, em fevereiro de 2019, teve de cancelar show após um princípio de infarto. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o cantor afirmava que havia sido medicado e fez uma bateria de exames. Ele acrescentava que cumpriria a sua agenda de apresentações.
Na ocasião, MC Marcinho sentiu dores no peito e mal-estar. Ele foi levado para o Hospital São Lourenço, em Bangu, no Rio, onde foi medicado e recomendado repouso.

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