MC Marcinho deixa o CTI após 11 dias por complicações pela Covid-19

Mc Marcinho Crédito: Reprodução/Instagram/Mc Marcin

O cantor de funk MC Marcinho, 42, recebeu alta do CTI nesta quinta-feira (22) após complicações no pulmão em decorrência da Covid-19. Nas redes sociais, mandou uma mensagem aos fãs. Ele passou 11 dias internado.

"Queria agradecer as orações daqueles que têm orado por mim. Saí do CTI e vim para o leito. Foram 11 dias difíceis, não foi brincadeira. Essa doença é agressiva e mata. Cuidem-se. Que essa vacina possa chegar o mais rápido possível", disse.

Marcinho chegou com 80% do pulmão comprometido. Ele não precisou ser intubado.

Essa não é a primeira vez que o artista dá um susto no público. O funkeiro, em fevereiro de 2019, teve de cancelar show após um princípio de infarto. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o cantor afirmava que havia sido medicado e fez uma bateria de exames. Ele acrescentava que cumpriria a sua agenda de apresentações.