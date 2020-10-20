Jorge Aragão recebe alta da UTI após internação por complicações pela Covid-19

Jorge Aragão Crédito: Léo Queiroz/Divulgação

O cantor e compositor Jorge Aragão, 71, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro. De acordo com sua assessoria de imprensa, nos próximos dias ele poderá deixar o quarto e voltar à rotina normal. Se quadro de saúde é estável.

O artista está hospitalizado há seis dias. Aragão deu entrada no hospital com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontrava-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento.

Em 2018, Aragão foi submetido a um cateterismo e se recuperou tão bem que uma semana após o procedimento médico fez um show em São Paulo. "Vou cumprir a minha missão, que é animar a pla­teia. Montei um repertório que fará com que todo o mundo cante e se divirta em conjunto", disse à época, antes da apresentação.