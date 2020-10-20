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Saúde

Jorge Aragão recebe alta da UTI após internação por complicações pela Covid-19

Cantor está estável e em breve deverá ir para casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 12:36

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:36

Jorge Aragão lança registros de sua turnê
Jorge Aragão Crédito: Léo Queiroz/Divulgação
O cantor e compositor Jorge Aragão, 71, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro. De acordo com sua assessoria de imprensa, nos próximos dias ele poderá deixar o quarto e voltar à rotina normal. Se quadro de saúde é estável.
O artista está hospitalizado há seis dias. Aragão deu entrada no hospital com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontrava-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento.
Em 2018, Aragão foi submetido a um cateterismo e se recuperou tão bem que uma semana após o procedimento médico fez um show em São Paulo. "Vou cumprir a minha missão, que é animar a pla­teia. Montei um repertório que fará com que todo o mundo cante e se divirta em conjunto", disse à época, antes da apresentação.
O artista carioca começou sua carreira nos anos 1970, como guitarrista em casas noturnas, mas tornou-se conhecido em 1977 quando Elza Soares gravou a canção "Malandro", que ele compôs ao lado de Jotabê. Antes de se dedicar à carreira solo, Aragão fez parte da primeira formação do grupo Fundo de Quintal.

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