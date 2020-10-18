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Jorge Aragão é internado com Covid-19 na UTI de hospital no Rio de Janeiro

O artista, de 71 anos, está internado há cinco dias e não tem previsão de alta

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 17:49
Jorge Aragão lança registros de sua turnê
Jorge Aragão lança registros de sua turnê "Jorge 70" em novo álbum Crédito: Léo Queiroz/Divulgação
O cantor e compositor Jorge Aragão, 71, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de hospital no Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da Unimed-Rio, o artista está internado há cinco dias e não tem previsão de alta.
"O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontra-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento. Ainda não há previsão de alta da UTI", infoma o comunicado.
Em 2018, Aragão foi submetido a um cateterismo e se recuperou tão bem que uma semana após o procedimento médico fez um show em São Paulo. "Vou cumprir a minha missão, que é animar a pla­teia. Montei um repertório que fará com que todo o mundo cante e se divirta em conjunto", disse à época, antes da apresentação.
O artista carioca começou sua carreira nos anos 1970, como guitarrista em casas noturnas, mas tornou-se conhecido em 1977 quando Elza Soares gravou a canção "Malandro", que ele compôs ao lado de Jotabê. Antes de se dedicar à carreira solo, Aragão fez parte da primeira formação do grupo Fundo de Quintal.

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